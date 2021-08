Retiro de foto de OGD: diputado colorado pide que oposición incluya en el proyecto a sus figuras judicializadas

El diputado colorado Derlis Maidana señaló que no descartan estudiar el proyecto de ley con el que se pretende retirar la fotografía de OGD de la galería de expresidentes de la Cámara Baja. No obstante, indicó que la indignación no debe ser selectiva, por lo que solicitó a sus colegas opositores incluir en la iniciativa a figuras de este sector político que tengan cuentas con la Justicia. Con respecto a una eventual expulsión de González Daher de la ANR, afirmó que, si se ejecuta, se tendría que aplicar el mismo criterio con otros personajes procesados del Partido Colorado.