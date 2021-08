Gobernación de Central: confirman graves y groseras irregularidades sobre fondo transferido a la ONG CIAP

Uno de los hechos más resaltantes del informe preliminar de la Senac y de la AGDPE señala que de acuerdo al Estatuto Social de la ONG CIAP, cuyo objeto social se basa en la formación profesional de las personas en diferentes disciplinas y la capacitación de las mismas, no existen documentaciones y antecedentes que demuestren y comprueben que CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, tenga la “capacidad técnica, solvencia económica, adecuada cantidad de recursos humanos, conocimiento suficiente y experiencia suficiente”, para llevar a cabo obras civiles de infraestructura.

Sin embargo, igualmente, el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista), transfirió a CIAP G. 5.105 millones para la realización de obras civiles, pavimentación asfáltica y mantenimiento de espacios públicos.

Desde el 2019, CIAP es una de las ONG mimadas del gobernador Hugo Javier. Hasta la fecha, la Gobernación transfirió más de G. 14.600 millones a la fundación, para la realización de obras de infraestructura, minga ambiental, contratación de personal para la institución departamental, compra de medicamentos, compra de alimentos, adquisición de artículos de oficina, organización de eventos, de charlas y el desarrollo de proyectos que no guardan relación con su naturaleza y alcance.

Auditoría confirma despilfarro en la Gobernación de Central

El análisis documental de los proyectos realizados por G. 5.105 millones presenta una serie de irregularidades, lo advierten la Senac y la AGPE.

Por ejemplo, se manifiesta que existen diferencias entre la rendición de cuentas y los documentos respaldatorios de las mismas remitidos por CIAP a la Contraloría General de la República (CGR) y al Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Es decir, las facturas presentadas en una primera ocasión fueron reemplazadas por otras para una segunda presentación, que arrojan una diferencia de G. 1.610 millones.

De acuerdo al extracto del Banco Nacional de Fomento (BNF) de fecha 28/02/2021 de la cuenta Nº 054-00-9106954 de la Gobernación de Central, donde se mencionan cheques por valores de G. 2.297.520.000; G. 1.531.680.000, G. 765.840.000 y G. 510.560.000, que totalizan la suma de G. 5.105.600.000, los mismos fueron efectivizados en fechas 10/02/2021 y 12/02/2021, respectivamente, por la fundación CIAP; sin embargo, dentro de los legajos de rendición de cuentas existen inconsistencias debido a que varias facturas contado tienen fechas anteriores a la efectivización, dice el informe.

Más clonaciones

La Senac y AGPE confirman más clonaciones de facturas que fueron presentadas por CIAP en su rendición de cuentas para justificar el uso de G. 5.105 millones.

Por ejemplo, la empresa MAIS SRL aparece como contratada por CIAP por el valor de G. 143 millones. En la dirección señalada de la firma, solo existe un condominio cerrado. Las facturas eran a crédito y no tenían recibos de pagos. Se confirma que no se realizó el pago por la fundación, motivo por el cual fueron anulados los comprobantes.

Empresa Óscar Morel Oses es un depósito en estado de abandono ubicado en la ciudad de Capiatá. Sin embargo, Morel Oses dice que los datos de las facturas que totalizan G. 1.230 millones son correctos.

E&D Servicios de Delio Eloy Martínez también fue contratado por CIAP por la suma de G. 69 millones. La empresa no existe en la dirección declarada y tampoco se logró una comunicación con el propietario, dice el informe de los auditores.

Por si fuera poco, aparecen facturas por pagos de salarios en el 2020, antes que CIAP reciba la transferencia del fondo de emergencia por covid. Supuestamente, la fundación habría contratado a personas para cumplir funciones en la institución departamental. Los exfuncionarios serían Luz Diana Garcete, que habría cobrado G. 2.500.000, y Osvaldo Ruiz Cristaldo, cuya factura es por G. 3.000.000. Orlando Peralta Escurra, quien formaría parte de la empresa Constructora Vial Urbana y Movimiento de Suelo, también confirmó la legalidad de su factura por el monto de G. 2.500.000. Lorena Laterra habría cobrado G. 2.500.000 por servicios prestados.

Óscar Gaete Gómez facturó para CIAP G. 1.167 millones. La dirección consignada en la factura es de su domicilio particular. Gaete confirmó el cobro del monto mencionado.

Sin embargo, según los documentos a los que tuvo acceso ABC Color en un principio, las facturas de Gaete eran a crédito y no tenían recibo de dinero, es decir, de cancelación. Además, curiosamente, uno de los representantes legales de la constructora es Tadeo Álvarez, según la verificación realizada en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Es decir, el presidente de CIAP, beneficiada con los recursos para la reactivación económica del departamento más poblado de nuestro país, contrató a la empresa a la cual estaría vinculada.

Las facturas de Gaete Gómez aparecen reemplazando comprobantes de algunas de las empresas que denunciaron la clonación.

La firma Arquitrade de Marta Elisavet Paredes de Bittar no fue encontrada en la dirección indicada, sin embargo, la propietaria proporcionó otra dirección a los auditores, pero resultó ser falsa, ya que una persona que reside en el lugar aseguró no conocer a Marta Paredes. Finalmente, la mujer apareció en la nueva dirección y aseguró que sí realizó obras de infraestructura para CIAP por el monto de G. 431 millones.

La dirección de la firma Augusto M. Barrail no existe. Tampoco se pudo contactar con el propietario de la empresa. Existe una factura de G. 71.000.000 a nombre de CIAP.

Respecto a la Constructora Vial Urbana Asfalto y Movimiento de Suelo, el número de casa mencionado en la factura no corresponde. En la dirección indicada está ubicada una casa particular, pero la propietaria de la firma confirma que los datos de la factura sin correctos. El monto es de G. 1.091 millones.

El consultor Antonio Arpea niega haber recibido el desembolso de G. 65 millones por parte de la empresa CIAP, por la realización de un estudio de impacto ambiental. Pero su factura aparece en la rendición de cuentas de la ONG.

La Distribuidora Santo Domingo confirma la clonación de factura por el monto de G. 278 millones. Los propietarios ya realizaron la denuncia ante la Fiscalía de Caacupé, ya que la empresa está ubicada en la ciudad de Piribebuy.

La firma JL Servicios SA – Trinity Soluciones Constructivas no fue encontrada en la dirección indicada. El apoderado de la empresa, identificado como José Ovelar, confirmó que los datos de la factura por G. 122 millones son correctos.

Referente a la empresa Asunción Ofertas, de Édgar Arriola, ya como lo había confirmado ABC, no existe en la dirección declarada. Según facturas a nombres de CIAP, la firma habría realizado estudios de impacto ambiental y obras de alcantarillado por G. 904 millones. Sin embargo, Arriola no se encontraba en el país en el momento en que fueron expedidas las facturas y, además, el mismo no tiene habilitación y registro como consultor ambiental, expedido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades).

La Constructora GRAU, de José Félix Grau Fernández, tampoco existe en la dirección indicada en las facturas cuyos montos totalizan G. 289 millones. Los auditores no lograron comunicarse con el propietario de la firma.

La empresa Caresas, de Carlos Rojas Orué, tampoco está ubicada en la dirección que se declara. También fue imposible contactar con el propietario. La factura a nombre de CIAP es por G. 10 millones, en concepto de flete. Esta factura también fue reemplazada.

Comercial 2M, de Marco Gabriel Maldonado Alvarenga, confirma que la factura Nº 001-001-0004427 de G. 1.000.000 es clonada. La misma está a nombre de CIAP. Sin embargo, el comprobante original pertenece a otro cliente y el monto por el cual fue expedido es de G. 50.000.

Las facturas de la Librería 4 Hermanos, de Silvano Roberto Cantero Medina, también son clonadas. El monto es de G. 14 millones y los comprobantes originales pertenecen a otros clientes y el monto total es de G. 53.000.

La empresa VR Ingeniería SA también confirma clonación de sus comprobantes por el valor de G. 36 millones. Las facturas originales fueron anuladas y están a nombre de otras personas y no de CIAP.

AR Electricidad también confirma clonación de sus facturas por G. 14 millones. La original está a nombre de otro cliente y el monto de la compra es de G. 783.359. En este caso, los propietarios denunciaron el hecho ante la SET y la Policía Nacional.