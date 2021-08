Hacienda tiene bonos por US$ 538 millones, principalmente para pagar deuda pública

El informe de la cartera al 31 de julio último indica que quedan por transferir fondos provenientes de los bonos por US$ 538,27 millones, colocados entre 2020 y 2021, incluso un pequeño remanente de la ley de emergencia y de otra emisión correspondiente a 2018.

Los recursos están asignados por un monto de US$ 447,90 millones a Hacienda, para el pago de la deuda pública, entre otros gastos; US$ 80,26 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); US$ 8,3 millones al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); y 1,76 millones al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destinado a inversiones en infraestructura.

En el caso del MUVH recibirá más recursos a través de la ley de consolidación económica y de contención social, que está a consideración de la Cámara de Diputados para su definición en la próxima semana.

El proyecto original del Ejecutivo no contemplaba fondos para esta entidad, pero la Cámara de Senadores al modificar el plan le otorgó US$ 15 millones, luego Diputados le sumó otros US$ 3 millones, por lo que una vez sancionada la ley, dependiendo de la versión aprobada, tendrá entre US$ 15 millones o US$ 18 millones más para construcción de viviendas sociales.

Colocación anterior

Hacienda colocó por última vez bonos soberanos en el mes de enero, por un monto total de US$ 825,8 millones, de los cuales US$ 329,5 millones corresponden a la ley de administración de pasivos o ley de “bicicleteo” de deudas como se la conoce comúnmente; y US$ 496,3 millones al financiamiento del presupuesto.

La cartera prevé para el próximo año una nueva colocación de bonos soberanos, para ello está en proceso de definir el monto cuya emisión será solicitada a través del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022.

El referido proyecto está en pleno proceso de consolidación en Hacienda ya que el plazo para presentar a consideración del Congreso vence el 1 de setiembre. Según los técnicos, lo más probable es que se requiera de una emisión de unos US$ 400 millones.