Humo: Directora de Calidad del Aire del Mades dice que estamos “un poquito fuera de rango”

Con seguridad podemos decir que el Mades tiene poco o casi nulo interés en conocer la polución reinante y es que lastimosamente solo cuentan con un medidor para el área más poblada de todo el país. “Nosotros tenemos una caseta de medidor de aire dentro del Parque Guasu, que el material particulado 2.5 es lo que estamos teniendo un poquito fuera de rango, pero como usted se imaginará es menos contaminado (el parque), no te puedo decir todo Asunción como está porque todavía no tenemos equipos que estén midiendo a nivel Asunción, ahora estamos en licitación”, comentó la directora al programa #TalComoEs de la 98.5 ABCfm.

Sin equipos para medir la polución

Tratando de salir de nuestro asombro por dicha carencia, le consultamos sobre otros medidores que son portables, además sobre la importancia de contar con los equipos necesarios a fin de determinar los rangos y posteriormente actuar en consecuencia a fin de adoptar políticas publicas que mejoren la calidad del aire y por ende la calidad de vida de los habitantes, pero al parecer no hay tanto apuro en este sentido.

“El equipo que tenemos nosotros Mades es un equipo que esta estático dentro de Parque Guasu y que estamos monitoreando cada 24 hs, eso es lo que el MADES tiene. Sé que la facultad de Ingeniería (de la Universidad Nacional de Asunción) tiene también pero estuvieron en mantenimiento y no sé si estarán funcionando sus equipos. Nosotros estamos en plena licitación para adquirir 3 equipos más para puntos fijos y un equipo móvil”, expresó Vera.

¿Qué son las PM2,5?

El PM2,5 es el material particulado (partículas) respirable presente en el aire de nuestras ciudades en forma sólida o líquida. Estamos hablando del polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento, polen, entre otras. Son partículas iguales o inferiores a un diámetro de 2.5 micrómetros, unas 100 veces más delgadas que un cabello humano. Estas partículas están asociadas históricamente a enfermedades respiratorias y más recientemente a dolencias del tipo cardiovascular. Medir el material particulado 2,5 hoy sería el mejor indicador de la contaminación urbana.

Respectos a los rangos que derivan del único medidor estático apostado en el Parque Guasu Metropolitano, la directora aseguró que las mediciones de hoy apenas están un poco por encima del valor recomendable. “La estación del material particulado2.5 es lo que tenemos un poquito fuera de rango, es la partícula en el ambiente de 2.5milim...metro, algo así (sic), es lo que está un poco fuera de rango. Tenemos un poquito más de 50, hasta 50 es el rango permisible te voy a decir, tenemos un poquito más excedido en las ultimas 24hs. Llegamos a 53, está en el Facebook y el Instagram, creo que el Mades está publicando eso”, aseveró la directora de Calidad del Aire del ministerio.

Aire malo, mala salud

Con el ambiente sobrepoluído también vienen las enfermedades y afecciones. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la calidad del aire es la causante de un gran número de muertes prematuras en el mundo, entre las que se citan principalmente, las muertes por enfermedades cardíacas (25%), cerebrales (24%) y de pulmón (43%).

Teniendo en cuenta el aire insalubre que se respira en la capital y alrededores el día de hoy, solicitamos algunas recomendaciones para mantener los espacios cerrados un poco menos poluido. La respuesta asombró, pero es la que brindó. “Y dentro de las casas, bueno hay que ver, yo por lo menos en mi casa el lado que me viene mucho polvo no abro (puertas y ventanas), el lado que tengo menos polvo abro todo, para ver que se ventile un poco dentro de la casa. A la gente, tratar de cuidarse y no estar saliendo tanto cuando tenemos estas situaciones, viste que por momentos está muy pesado, cuando entra el sol se siente un poco menos la bruma” recomendó la funcionaria.

La calidad del aire

La calidad el aire se mide por el valor del índice ICA y se mide en una escala que va de 0 a 500, con esto tenemos 6 categorías de peligrosidad, por supuesto a mayor índice peor es la calidad del aire. Los rangos se dividen en Buena (ICA de 0 a 50); Moderada (ICA de 51 a 100); Dañina a la salud para grupos sensibles (ICA de 101 a 150); Dañina a la Salud (ICA 201 a 300); Peligrosa (ICA superior a 300).