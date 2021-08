Zavala no se presentó a audiencia de conciliación

La abogada Eva de Witte, representante de la madre del hijo del parlamentario, explicó que la convocatoria para la audiencia de conciliación se hizo en el marco del juicio iniciado por el propio senador Fidel Zavala Serrati, para ofrecer asistencia alimenticia.

Lea más: Fidel Zavala ofrece asistencia alimenticia

La profesional explicó que se fue a tribunales con cliente y también con el hijo del legislador y luego de una hora de vana espera de que se presentara Zavala o su abogada, se suspendió la audiencia. Ante la consulta del funcionario encargado de que si querían que se realice una segunda convocatoria, Eva de Witte respondió que no.

“Nosotras vinimos para demostrar nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, tuvimos que hacer esperar afuera al niño pero él no se presentó. Ante esta situación, desistimos de buscar una salida amistosa, ya no vamos a someternos a eso”, expresó de Witte.

La abogada comentó que si bien Zavala visitaba a menudo al bebé (nacido en abril pasado), ni bien la madre del niño tomó la decisión de iniciar el juicio de filiación, el legislador se alejó y constantemente reclama a la joven por la decisión que tomó, exteriorizando su molestia.

Legislador reconoció a su hijo

“El 5 de agosto pasado su abogada (Susana López de Quevedo) reveló a la prensa que el resultado del ADN fue positivo, nosotras pensamos que iba a informar al juzgado, pero no. Al día siguiente presentamos nosotros el resultado al juzgado y él no se manifestó, no se allanó, no dijo nada hasta que, cuando fue notificado para absolver posiciones, informó al juzgado que había reconocido a su hijo. Él le reconoció el 10 de agosto recién y el 12, luego de ser notificado, contestó que no era necesario porque ya había reconocido a su hijo y pidió el finiquito”, explicó la letrada.

Lea más: Prueba de ADN confirma paternidad de senador Zavala en demanda de filiación

Consultada acerca de las consecuencias de la incomparecencia de Zavala a la audiencia de conciliación, la abogada explicó que el paso siguiente es que la jueza Graciela Fernández solicite una serie de informes tendientes a cuantificar el patrimonio del parlamentario, con el objeto de determinar su nivel de vida y, consecuentemente, el del hijo menor, que debe ser acorde al del padre y sus hermanos.

Recordemos que la abogada de Witte solicitó al juzgado que fije una prestación de alimentos provisoria de G. 20 millones y definitiva de G. 40 millones. Zavala ofreció una mensualidad de G. 10 millones.

Lea más: Madre del hijo de Zavala pide mensualidad provisorioa de G. 20 millones

Entre los informes requeridos está un estudio socioambiental de la vivienda familiar del senador y del departamento en que vive con su hijo, ambos ubicados en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, informes a distintos bancos de plaza, así como a la Dirección General de Registro Públicos y a la Dirección General del Registro Automotor, entre otros.