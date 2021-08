Fecoprod estima en US$ 80 millones las pérdidas por paro de camioneros

Luego de seis años que se tuvieron precios bajos en commodities, los principales rubros de exportación se encuentran actualmente con buena cotización, pero dicha coyuntura no se está pudiendo aprovechar de la mejor manera debido a varios factores adversos como el clima, la navegación, restricciones logísticas por la pandemia e incluso el reciente bloqueo de rutas creado por los camioneros, explicó el gerente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Lic. Blas Cristaldo, en el marco de la rueda de prensa por el aniversario 46 de la entidad.

“Hasta la semana pasada tuvimos cerca de 20 días de bloqueos establecido por un grupo de camioneros que hizo perder cerca de US$ 4 millones por día, unos US$ 80 millones en total, solamente al grupo de las cooperativas de la producción, porque no se podía transportar cargas de insumos, productos, materias primas, maquinarias, etc., que tenían que circular para mover las cadenas productivas, pero no se pudo, según comentó Cristaldo.

Palo en la rueda

Señaló que constituye una ironía, que justo en el momento que se dan las condiciones para la recuperación económica, en vez de darnos todos la mano para salir adelante, nosotros mismos nos ponemos el palo en la rueda para no avanzar.

“Con el telón de fondo que tenemos con los ciclos electorales 2022 y 2023 que se vienen, esperamos desde la Fecoprod que haya más estabilidad y que se pueda encaminar el respeto al Estado de Derecho y a la propiedad privada”, expreso.

Añadió que sigue la incertidumbre, porque todavía se sienten los efectos de la pandemia; y también la sequía está impactando sobre los cultivos, obligando a desplazar los ciclos productivos; igualmente, se tienen condiciones de navegabilidad muy precarias, que hacen tardar mucho para la llegada de los fertilizantes.

“Esperamos que puedan mejorar la navegabilidad de los ríos y el clima, para arrancar la siembra de soja, a mediados de setiembre”, manifestó.

Por su parte, el presidente de Fecoprod, Alfred Fast, manifestó que: “A pesar de la sequía que está afectando a la producción, las heladas fuertes que se tuvieron este año y afectaron al maíz y al trigo, a las muchas pérdidas económicas que causaron los camioneros con el paro que impusieron, desde el gremio creemos que través del trabajo asociativo vamos a seguir adelante para superar las adversidades y llegar a buen puerto”.

Participación en la economía

Respecto a la participación de la Fecoprod en nuestra economía, Blas Cristaldo, estimó que involucra a unas 34 cooperativas, que aglutinan a unos 27.000 productores, con asistencia a unos 20.000 pequeños productores de las áreas de influencia de los territorios cooperativos.

Las cooperativas socias de Fecoprod representan el 60% de la producción láctea del país y el 30% de la generación de carne de exportación, a través de tres frigoríficos con capital 100% paraguayo. Igualmente, el gremio representa al 16% de la exportación de soja de nuestro país, y entre el 11% y 30% de toda la producción de trigo del país. Y, en general, la participación de Fecoprod en el PIB industrial es del 6%, mientras que en la producción de materia prima es del 2%. En términos de facturación bruta, las cooperativas de Fecoprod superaron los US$ 2.500 millones en el 2020.