Resaltan que la captura de Hijazi es de “alto valor estratégico”

El fiscal antidrogas Marcelo Pecci se excusó de dar muchos detalles sobre la causa, ya que hay más personas implicadas. “Son caso muy sensibles y en particular este es de muy alto valor estratégico. La causa local avanzó muchisimo, hay actos investigativos de relevancia, no los puedo mencionar porque el señor Hijazi no es el único investigado”, apuntó.

Respecto al caso, se limitó a decir que “fue un trabajo de largo alcance realmente, casi 2 años de larga tarea, el Ministerio Público en su rol dirigiendo la investigación, la Senad con excelente trabajo de coordinación y con una amplia gama de información transnacional dada la naturaleza del hecho investigado que es lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

En tanto, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se limitó en comentar que mañana miércoles, con el proceso de identificación, iniciarán el proceso de extradición, ya que el hecho se dio en base a una orden de detención preventiva con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

Pecci comentó que en nuestro país, Hijazi no tenía orden de captura ni condena, pese a sus antecedentes conocidos.

