Voto debería ser voluntario, dice Ljubetic

Esta mañana, el director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral reflexionó sobre la obligatoriedad del voto y la ley que establece castigos como la “muerte civil”. Consideró que el voto debería ser voluntario y tendría que trabajarse más en las campañas de motivación para que el ciudadano participe de las elecciones.

Dijo que ese trabajo también debe ser impulsado por todos los candidatos, quienes deben ver la manera de motivar a los electores a fin de participar de manera voluntaria y por convicción.

Sin embargo, explicó que la ley y la Constitución Nacional vigente ya establecen la obligatoriedad, pero como no existen sanciones es letra muerta. “Yo no soy amigo del voto obligatorio, pero si el voto es obligatorio se debe establecer una sanción clara y categórica para que pueda cumplirse; si no, hay que derogar la ley”, añadió.

Detalló que el TSJE fue consultado con respecto al proyecto de ley que castiga a quienes no votan y en el escrito respondieron con ejemplos de países como Uruguay y Perú, donde los ciudadanos que no votan reciben ciertos castigos que van hasta la inhabilitación de las cédulas de identidad.

Recalcó que, a su parecer, se debería suprimir la obligatoriedad, pero trabajar mucho sobre todo con la población joven. ”Los jóvenes sobre todo no participan de procesos electorales. En las últimas elecciones presidenciales participaron el 70% de los que se escribieron al Registro Cívico de manera voluntaria. Sin embargo, los jóvenes cuya inscripción se dio de manera automática al cumplir la mayoría de edad solo tuvieron un 25% de participación”, detalló.

“Eso da la pauta de que la política no esta formando cívicamente a los ciudadanos”, admitió. En otro momento, contó que desde hace seis años se viene implementando el programa de “Justicia Electoral en tu colegio” para formar a los adolescentes en procesos electorales y derechos ciudadanos.

“Logramos cambiar el modo de pensar de algunas personas, pero no es fácil, la convicción del ‘no me interesa la política’ está arraigada en la juventud”, acotó.

Cabe recordar que la semana pasada el Senado aprobó la ley que establece una multa de G. 44.000 para las personas que no voten en las elecciones. Además, el proyecto indica que mientras no abonen la multa ante el TSJE, no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en varias instituciones públicas.