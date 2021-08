Ejecutivo espera aprobación de “Ley de consolidación”, para apoyar a sectores aún golpeados por la crisis

Dependiendo de cómo trate la Cámara baja el proyecto de Ley de consolidación económica , se podrá concretar la inyección financiera de un total de US$ 365 millones a entidades como el Ministerio de Salud Pública, el Programa de Adultos Mayores, Jubilaciones y Pensiones de IPS, servicios básicos para comerciantes debilitados por la pandemia, entre otros grupos.

El viceministro de Economía, Iván Haas, precisó que ya se tienen los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se componen de aproximadamente US$ 250 millones de dólares; los mismos se utilizarán para financiar gran parte del plan. Estos US$ 250 millones corresponden a la transferencia que hará el FMI por los derechos especiales de giro. En tanto, se destinarán en total US$ 365 millones para respaldar todas las áreas que requieren fondos de acuerdo al criterio del Ejecutivo.

La diferencia que falta para alcanzar la mencionada cifra, que es de US$ 115 millones, se obtendrá a partir de una reorganización interna. Es decir, se sacará dinero de otros programas para poder destinarlo a esta ley.

Sectores aún padecen la crisis

El viceministro mencionó que aún hay sectores que no están pudiendo reactivarse completamente, principalmente los que se encuentran en la frontera con Argentina, pues este paso sigue cerrado y el comercio fronterizo no existe.

Puntualizó que los comerciantes de ciudades como Encarnación siguen viviendo en carne propia inmensas dificultades económicas, pues ya no pueden trabajar como paseros, mesiteros, etc., a consecuencia del cierre del puente.

Ante esto, el ministro propuso tener una visión de mediano a largo plazo. Resaltó que en el Cono Sur no debemos dejar de mirar qué sucede en naciones como Estados Unidos, Israel, etcétera, con el virus, pues muchos de estos países hoy en día están volviendo a vivir picos de contagios.

“Es ahí donde tenemos que ver que esto el día de mañana podría llegar a Paraguay. Lo ideal sería tener una batería de medidas económicas para cuando eso ocurra”, aconsejó.

Respuesta a cuestionamientos sobre medidas económicas

Recordó que cuando se tomaban las medidas sanitarias en el momento más álgido de la pandemia, el cuestionamiento al Ministerio de Hacienda era ¿dónde están las medidas económicas? La respuesta a esa pregunta, dijo el viceministro, es esta ley. En este sentido, recomendó tener el marco legal activo para dentro de cuatro meses, que es cuando se presume que ocurriría el rebrote viral, tal y como ocurrió en el otro lado del mundo.

Al consultársele qué respaldo se tendrá para garantizar que el dinero realmente llegue a la gente que necesita y no sea usado en campañas proselitistas, Iván Haas explicó que en la propia Ley de consolidación económica hay un apartado de rendición de cuentas, que es el mismo que ya existía en la Ley de emergencia del año pasado.

“El congreso mismo estableció una comisión que se encarga de revisar las rendiciones de cuentas de todas las instituciones que ejecutaron recursos. Esta ley tendrá el mismo procedimiento, a través de esta comisión que revise estos recursos”, explicó Iván Haas.