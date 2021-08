Ejecutivo promulgará la ley de consolidación

El titular de la cartera fiscal se mostró conforme y señaló a ABC que apenas se cumpla el trámite administrativo, luego de que el Congreso remita el proyecto de ley, la Presidencia de la República promulgará para su implementación.

Explicó que ya están trabajando en los proyectos de decretos reglamentarios, atendiendo que muchos de los artículos ya habían sido aprobados antes por ambas cámaras del Congreso.

Llamosas indicó que primero se dará a conocer un decreto que reglamenta en forma general los artículos que componen la ley y, posteriormente, otro decreto sobre casos específicos como la conformación de un fideicomiso, entre otros puntos.

Diputados en la sesión extraordinaria realizada en la fecha se ratificó en el proyecto de ley que había aprobado con modificaciones en la sesión extraordinaria del 10 de agosto.

El plan la ejecución de programas por un monto total de US$ 365 millones, que se financiará con un aporte de US$ 50 millones de Petropar; US$ 40 millones de reasignaciones préstamos; US$ 25 millones de bonos del Tesoro; y US$ 250 millones de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).