FMI anuncia que están disponibles los recursos para nuestro país

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció este lunes 23 la entrada en vigor de la asignación de DEG equivalente a US$ 650.000 millones para dar liquidez adicional al sistema económico mundial ya que complementará las reservas en moneda extranjera de los países y reducirá su dependencia de la deuda interna o externa más onerosa, según un comunicado emitido por la entidad desde Washington, DC, Estados Unidos.

“Los países pueden utilizar el margen de maniobra que proporciona la asignación de DEG para respaldar sus economías e intensificar la lucha contra la crisis”, indicó la directora gerente del FMI.

Los DEG se asignan a los países miembros del FMI en proporción a su participación relativa en el organismo y los países pueden intercambiar por divisas de libre uso con otros miembros de la entidad. A nuestro país le corresponde US$ 250 millones del referido monto distribuido a nivel mundial, que deberá convertir en dólares para su utilización, pero mientras se realiza este proceso el Banco Central del Paraguay (BCP) estará autorizado a adelantar los fondos para la ejecución de los programas para mitigar los efectos de la pandemia por covid-19.

La autorización para que el BCP haga el adelanto está prevista en el proyecto de ley de consolidación económica, en artículos que ya fueron aprobados, y sólo se aguarda que la Cámara de Diputados sancione el próximo miércoles el proyecto de ley para su promulgación e implementación.

El proyecto de ley faculta a la banca matriz, en su carácter de agente financiero del Estado, a llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para dotar de liquidez a la totalidad de los DEG y, a su vez, adelantar al Estado paraguayo el referido monto.

Plan de consolidación

El plan de consolidación económica y de contención social prevé la ejecución de programas por un monto de US$ 365 millones en lo que resta de este año, que se financia con reprogramaciones presupuestarias, emisión de bonos del Tesoro y los derechos especiales de giro del FMI.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo está en consideración de Diputados, que luego de haber aplazado su tratamiento la semana pasada, definiría el tema en la sesión del próximo miércoles 25.

Quedan pendientes de discusión algunos artículos, teniendo en cuenta que la mayoría de las disposiciones fue sancionada por Senadores en la sesión del último jueves 12 de este mes. Entre los puntos que faltan definir, se encuentra los US$ 5 millones ratificados por el Senado para el programa ollas populares para atender a la población más vulnerable, que Diputados había dejado sin efecto al distribuir estos recursos a otras tres entidades.

Diputados plantea que estos fondos sean distribuidos de la siguiente manera: US$ 1 millón para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas (que dispondrá de un total de US$ 18 millones).