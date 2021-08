ANDE evalúa ofertas de tres licitaciones que llamó para comprar cables, postes y transformadores

Con los G. 139.873 millones que desembolsó Itaipú para la ANDE este mes, el primero del aporte total de 1.419.712.980.000 (equivalentes a US$ 203 millones) que aprobó en febrero de este año, están llevando adelante las licitaciones relacionadas con cuatro de los cinco componentes que forman parte del convenio entre ambas instituciones.

Para el Componente 1 del proyecto, que se relaciona con la adquisición de materiales de distribución para obras de ampliación, mejoramiento y mantenimiento de redes eléctricas, están en curso tres licitaciones.

Para compra de cables

Una de ellas es la Lp1631-21 para la adquisición de 3.456.500 metros de distintos tipos de cables de distribución (ID 396514), con un monto estimado de inversión de US$ 9.595.500. Las ofertas comerciales que presentaron a la estatal el 17 de junio último, están en etapa de evaluación.

Acercaron sus propuestas seis empresas para los seis lotes que pide la empresa eléctrica: Electropar SA ofertó por US$ 761.105 para el Lote 4; Oswal Cables Private LTD, para el Lote 1, por US$ 2.105.220 y para el Lote 5, US$ 1.165.050.

Piro’y SA ofertó para el Lote 2 G. 262.455.000 y por el Lote 3, G. 502.414.000. En tanto que la misma empresa se presentó por el Lote 4 una propuesta de US$ 709.195 y por el Lote 6, US$ 5.511.320.

La firma 14 de julio SA, se compite por el Lote 6 con una oferta de US$ 5.971.700; Industria Paraguaya de Cobre SA (Inpaco) ofertó para el Lote 2 G. 286.395.000; para el Lote 3, G. 372.966.000 y para el Lote 5, G. 9.023.990.000. También para el Lote 4, con US$ 720.795.

SAS Paraguay SA se presentó para el Lote 1, con una propuesta de US$ 2.166.500; para el Lote 5, US$ 1.235.600 y para el Lote 3, G. 570.240.000.

Para comprar postes

Para la Lp1632/2021, que es para comprar 32.316 postes de hormigón armado (ID 396512), distribuidos en 9 ítems, el monto estimado de inversión es de G. 55.407.586.744 y la fecha de apertura de ofertas fue el 3 de junio de este año.

Se presentaron 11 firmas para los distintos ítems. La Empresa Paraguaya de Electrificación SA propuso para los ítems 6, 7 y 8 por un total de G. 16.717.320.000. El Grupo Inter SA, para los ítems 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 por G. 47.574.360.288. Y el Consorcio Boquerón, para los ítems 1 al 9, por G. 57.118.410.092.

También el Consorcio Arandu, por un total de G. 47.358.042.414 por los ítems 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T & C SA) se presentó por los ítems 5 y 7 por G. 16.098.652.000. En tanto que B & B SA, por G. 54.570.864.000 para los ítems 1 al 8. El Consorcio RAN, para los ítems del 1 a 9, por G. 57.446.670.440.

Agro Industrial San Juan SRL, para los ítems 2, 4 y 6, por G. 12.968.934.348; el Consorcio Laurelty, para los ítems del 1 al 9, por G. 58.678.450.282; el Consorcio Ceha-Tesa, para los ítems 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Y Conpar SA, para los ítems 1, 3, 8 y 9 por G. 30.382.360.000.

Para compra de transformadores

También está en curso la Lp1633-21, para la adquisición de 12.000 transformadores de distribución (ID 396515), por un monto de inversión estimado de G. 130.074 millones. La fecha de apertura de ofertas de esta licitación fue el 28 de mayo último. El ítem 1 contempla la compra de 3000 transformadores de distribución monofásico de 25 KVA y el ítem 2, 9.000 transformadores de distribución trifásico de 100 KVA.

Para esta licitación se presentaron tres oferentes: SuperkVA Transformadores SA, para el ítem 2 por G. 113.940 millones; Transformadores Paraguayos SA para los ítems 1 y 2 por G. 16.500 millones y G. 125.532 millones respectivamente. Y Trafosur, para los ítems 1 y 2 por G. 18.750 millones y G. 140.850 millones respectivamente.

Con el Componente 1, la ANDE pretende atender 100 alimentadores por año, es decir, contribuir con la construcción de 50 nuevos circuitos y sustituir los conductores (desnudos por protegidos) en otras 50 líneas, beneficiando a unos 200.000 clientes por año de la ANDE en todo el país.

Asimismo, contempla la instalación de 4.000 nuevos transformadores por año, que totalizan 20.000 equipos en cinco años, para beneficiar a cerca de 120.000 clientes por año. De esta manera beneficiarían a 320.000 clientes por año y alcanzar en cinco a 1.600.000 usuarios del servicio en el país.