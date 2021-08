Salud ya no da cifra diaria de vacunados y aún no hay novedades sobre primeras dosis

El Ministerio de Salud ya no informa diariamente sobre la cantidad de personas que reciben las vacunas anticovid y solo hace un recuento general una vez a la semana. Actualmente se desarrolla el suministro de segundas dosis a aquellos que se vacunaron con la plataforma Astrazeneca y Sputnik V mientras que aún no hay novedades sobre el arribo de más dosis del primer componente para reanudar la inmunización de la población que todavía no recibió los biológicos.