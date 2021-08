No estaba vacunado: Reportan primer fallecido por variante delta en el país

El hombre es oriundo de Hernandarias y según los datos con los que cuenta Salud, falleció el pasado 16 de agosto. El mismo no tenía ninguna de las dosis antiCovid.

Sequera informó que después de los 34 casos de la variante Delta que se tenían registrados, existen otros 49 casos nuevos identificados en las últimas semanas, de los cuales 18 son de Asunción, 17 en Central, 7 en Alto Paraná. También hay casos en Ciudad del Este, Minga Guasu, en Itapúa, Cordillera y San Pedro. El médico indicó que los infectados con Delta tienen antecedentes de viaje al exterior. Uno de ellos proviene de México y cuatro de Estados Unidos.

De los 49, 31 estaban vacunados con ambas dosis, 8 no estaban vacunados y de 12 personas no se cuenta con datos sobre vacunación. Sequera explicó que están en comunicación con familiares para confirmar si es que acaso se vacunaron en el exterior y no se registraron o cuál es el motivo por el cual no existen datos sobre su inmunización.

El profesional señaló que la variante Delta se está diseminando en el país a tal punto de que en julio pasado el porcentaje de contagios era de 1,5%m pero en agosto aumentó a 6,7%.

Por otro lado, en lo que no respecta a delta, Sequera indicó que existe un 15% de reducción de fallecidos y que por día hay entre 4 y 5 decesos por COVID-19.

Así también, un dato positivo, es que actualmente ningún distrito del país se encuentra en zona roja,

“Hoy, cuando la epidemia está en descenso, también nos interesa saber cuáles son los lugares críticos en los que podría haber un rebrote de la enfermedad y se debería estar atentos”, manifestó Sequera.

La alerta sobre una posible tercera ola que podría llegar a fin de año, sigue latente y se sigue recomendando a utilizar tapabocas, mantener distancia y lavarse las manos.