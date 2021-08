Transportistas amenazan con cobrar G. 3.338 y G. 5.087 por pasaje

En comunicación con ABC TV este viernes, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), lanzó una advertencia al Gobierno y a la ciudadanía, afirmando que las autoridades nacionales adeudan cuatro meses de subsidio a los transportistas, y que a consecuencia de eso el precio del pasaje podría subir.

Los miembros del Cetrapam afirman que el precio “real” del pasaje según cálculos correspondientes al mes de junio debería ser de G. 3.338 para el servicio normal y G. 5.087 para buses diferenciales.

Para mantener los precios en sus niveles actuales – G. 2.300 para servicio normal y G. 3.400 para diferenciales – el Gobierno paga a los transportistas un subsidio para cubrir la diferencia.

Sin embargo, Ruiz Díaz afirmó que el Gobierno debe a los transportistas cuatro meses de ese subsidio, y advirtió que eso podría tener como consecuencia que las empresas decidan cobrar el precio “real” del pasaje a la ciudadanía.

“Nos empujan a renunciar al régimen del subsidio, cuando una parte viola el contrato da derecho a la otra parte a renunciar o rescindir”, dijo, agregando que los representantes del Gobierno que negocian con los transportistas “están jugando con fuego”.

“El 100% de las empresas de Cetrapam están en venta y si no quieren comprar ponemos a disposición del Estado, para que venga y administre las empresas de transporte, que se siente a nuestro lado y se haga cargo de la administración. Esa fue la oferta que hicimos por escrito y lo hemos firmado, pero se llamaron a silencio, luego dijeron que esa no es gestión del Gobierno”, manifestó en otro momento Ruiz Diaz.

Por su parte, Carlos Bogado, empresario de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), también habló sobre la falta de pago a las empresas. Hizo énfasis en que la nueva tarifa técnica demuestra que el precio real del pasaje es mucho más alto que el que deben pagar los usuarios.

“Hoy, moviendo 500.000 personas por día, la tarifa dice que el pasaje debe costar. G. 5.090, que habrá sido en los meses de la pandemia, donde había 9.000 personas y no podías llevar a pasajeros parados. Realmente nos bancamos la peor época del pasaje durante un año caso y resulta que ahora te dicen que te van a pagar, pero tenés que estar santo, inmaculado, y las empresas vienen con un año y medio desastroso”, cuestionó debido a que ahora el Viceministerio de Transporte estableció muchos requisitos para poder desembolsar los subsidios.

Resaltó que el Estado es el que decidió pagar el subsidio para que el pasajero no sienta la suba del precio. “Pero nosotros tenemos la posibilidad de decir que no queremos el subsidio”, dijo y propuso que se pague directamente a los usuarios a través de las tarjetas del billetaje.

“Estamos ahogados. Te dicen que tenés que salir a tiempo pero vos no tenés ni para comprar combustible, entonces parece una malicia, tiene que ser algo sensato, no se puede pasar de un transporte público en ruinas a ser el mejor del mundo. Lo que se fundió en un año y medio no se puede recuperar en un mes”, enfatizó.

La tarifa del pasaje se calcula de acuerdo a los datos sobre número de pasajeros arrojados por los servicios de billetaje electrónico, entre otros factores.

Según datos del centro de monitoreo de billetaje electrónico, entre los meses de marzo y junio viajaron en bus entre 9 y 10 millones de pasajeros en el Área Metropolitana, muy por debajo de los 30 millones de viajeros que se tenían cada mes antes de la pandemia, lo que utilizaron como justificativo para el alarmante aumento en el precio del pasaje.