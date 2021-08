Pérdida de las vacunas anticovid es menor al 3%, asegura Salud Pública

Desde el inicio de la vacunación en Paraguay, el pasado 22 de febrero, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ya suministró 3.920.196 vacunas anticovid, según el último informe presentado. De estas, según admitió el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la proporción de pérdida de biológicos en el proceso de inoculación es menor al 3%.

“En muchos casos, por ejemplo, no llegaron el total de personas y ya se abrió el frasco, se rompió la ampolla o se administró mal; todo eso cuenta como dosis pérdidas. Pero para decir con exactitud tenemos que terminar primera lo que es el registro nominal. Si ahora menciono una cifra, posteriormente voy a contradecirme cuando se tenga ese informe. Pero sí se puede decir que en grandes campañas de vacunación como esta contra el covid-19 hay un estipulado que va hasta el 10% de las dosis totales. Sin embargo, nosotros no alcanzamos esa cifra, siquiera al 3% alcanzamos y eso es un gran alivio”. explicó Castro.

De ser correcto, el porcentaje mencionado por el director del PAI, serían unas 117.605 vacunas anticovid de las 3.920.196 aplicadas a la fecha, que según el costo más bajo del biológico (US$ 9), serían US$ 1.058.445.

En este caso, es importante también mencionar que el mayor número de vacunas administrada en nuestro país corresponden a donaciones realizadas por países como Estados Unidos, España, México y otros.

Pendientes de reporte

Con relación al número de vacunas entregadas a Paraguay y las dosis aplicadas a la fecha, el doctor Castro indicó que se debe llevar siempre en cuenta que existe un porcentaje de biológicos que están pendientes de reporte.

“Hay vacunas (para primera dosis) que aún no fueron utilizadas y están en los vacunatorios, pero además, hay esa diferencia de números porque falta registro. Hay regiones que tienen un registro que coincide con las dosis administradas desde el PAI, pero hay veces que no coincide. La justificación es que no se carga en tiempo real, porque no hay una señal estable o porque faltan recursos humanos”, aseguró.

Castro mencionó también que “el problema es completo” porque en muchos lugares la planilla es realizada manualmente. “La carga es realizada tarde y como en todo este proceso el tiempo fue apremiante, se fue acumulando. Es por eso que hay muchas personas que no figuran como que están vacunadas”.

El médico aseguró, sin embargo, que durante las últimas semanas en que la vacunación se enfocó en las segundas dosis, incluso el ministro de Salud, Julio Borba, habló con los responsables para acelerar ese proceso. “Ya se hicieron como centro de comandos de teleinformes y de registros”, dijo.

Al ser consultado sobre cuándo serán utilizadas las segundas dosis que se encuentran pendientes de aplicación desde hace tiempo, el director del PAI alegó que en muchos casos ya fueron utilizadas como primera dosis en semanas anteriores, ya que “las vacunas también tienen un periodo de caducidad”. Indicó que en esos casos, se labra un acta de que la persona no asistió y se utiliza el biológico como primera dosis.

Mencionó, además, que la plataforma que está más cerca a su fecha de vencimiento es Covaxin, por lo que deben ser utilizadas completamente en la brevedad posible.

