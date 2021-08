Anuncian sumario administrativo para planillera al servicio de OGD

Al respecto, Norma Cardozo, directora de Talento Humano del Congreso Nacional, dijo que en “épocas electorales suelen pasar estos casos de planillerismo”. Lo dijo sin pudor, aun sabiendo que ese dinero bien podría ser invertido en la construcción de aulas para que muchos niños dejen de dar clases bajo árboles o en medicamentos para que compatriotas dejen de organizar rifas o polladas para acceder a un tratamiento médico de calidad.

“En teoría, ella cumple funciones en la Secretaría General. Nosotros tenemos una reglamentación distinta, tratamos de que se adecue al decreto, pero nosotros tenemos una reglamentación distinta, por eso seguimos con el modo cuadrilla. Estamos esperando una respuesta del Ministerio de Salud porque solicitamos un dictamen”, dijo Cardozo al ser consultada sobre la ausencia de María Laura Miers Espínola, de quien el secretario general, Antonio Sánchez, dijo que estaba de “reposo” y luego trasladó la responsabilidad al jefe de Gabinete, Juan José Caballero, quien dijo que la mujer estaba en modo “teletrabajo”.

Agregó que los registros electrónicos faciales no podrían fraguarse y que tendría que estar si ella le correspondía acudir. Si esta semana tiene libre, va a presentar la próxima semana su planilla de asistencia. No obstante, no nos mostró ninguna documentación.

“Pasa que con esta situación actual (pandemia) uno debe apelar a la confianza, pero lastimosamente el paraguayo aprovecha la situación para estar en casa de algún dirigente, en el supermercado o en el shopping. Hay que reconocer que en época electoral suele pasar este tipo de situaciones”, dijo Cardozo.

Manifestó además que ya recibió una llamada del secretario general, Antonio Sánchez, y le indicó que se le aplique un sumario administrativo a la mujer para dilucidar su situación laboral.

“No podemos ser niñeros de los 1.500 funcionarios”, se excusan jefes de planillera que trabaja en casa de OGD

Funcionaria del Congreso cumple horario en casa del exsenador OGD, condenado por corrupción

En el Congreso Nacional hay una máquina de marcación facial que supuestamente fue instalada para evitar el planillerismo; sin embargo, una vez más se comprobó que esta práctica sigue campeando en el sector del funcionario público.

Miers Espínola percibe, sin asistir a su lugar de trabajo, G. 9.490.000. Su sueldo como asesora es de G. 7.300.000 y además recibe una bonificación “por responsabilidad” de G. 2.190.000. Este dinero sale del presupuesto que se destina al Congreso Nacional, que tiene una carga pesada de 1.500 funcionarios, muchos de ellos sin una función especifica pero que desangran al pueblo paraguayo cada mes.