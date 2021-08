“No podemos ser niñeros de los 1.500 funcionarios”, se excusan jefes de planillera que trabaja en casa de OGD

Miers Espínola percibe, sin asistir a su lugar de trabajo, G. 9.490.000. Su sueldo como asesora es de G. 7.300.000 y además recibe una bonificación “por responsabilidad” de G. 2.190.000. Su horario de trabajo es de 07:00 a 15:00; sin embargo, tras seguirla por una semana se confirmó que trabaja para el ex senador condenado por corrupción Óscar González Daher, pero el salario lo pagamos todos los paraguayos.

Funcionaria del Congreso cumple horario en casa del exsenador OGD, condenado por corrupción

Para tratar de entender por qué un exsenador con semejantes antecedentes judiciales sigue gozando del beneficio de tener funcionarios del Congreso Nacional trabajando para él, conversamos primeramente con el jefe de Recursos Humanos, Antonio Sánchez, quien dijo que Miers Espínola es una funcionaria con años en el Congreso Nacional y que actualmente está con permiso médico.

“Sí, la conozco. Ella es una funcionaria de años en el Congreso. El último reporte que tengo de ella es que está de reposo, no sé qué enfermedad la aqueja, pero ese es el reporte que yo recibí”, dijo Sánchez y agregó que él no puede saber si en verdad todos los funcionarios asisten o no a sus lugares de trabajo y trasladó esta responsabilidad al jefe de Gabinete, Juan José Caballero.

Entonces consultamos sobre la situación laboral de Miers Espínola a Juan José Caballero, quien dijo que Sánchez se confundió “nomás” y la funcionaria en verdad no está de reposo, sino que sigue trabajando en “modo cuadrilla”. Aseguró que hoy no le corresponde asistir a su oficina en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Congreso Nacional.

Condenan a Óscar González Daher a siete años de cárcel

“Sánchez se confundió nomás, es otra la funcionaria que está con reposo. Miers Espínola está trabajando en modo cuadrilla y hoy debe hacer teletrabajo”, dijo Caballero. Al indicarle que estaba en casa del ex senador luqueño dijo: “A la gran pelota... Eso no es posible (...) Pero yo no puedo estar como niñero de los 1.500 funcionarios del Congreso Nacional; la responsabilidad es de su jefe de dirección, Fátima Núñez”. Así, tiró nuevamente la responsabilidad sobre otra persona, ya al darse cuenta de que efectivamente la mujer es planillera y trabaja para el otrora hombre fuerte del Congreso Nacional, pero que evidentemente sigue gozando de beneficios a costa del pueblo.

No obstante, Caballero siguió tratando de justificar a la funcionaria planillera indicando que, pese a que el trabajo por cuadrilla ya fue levantado por decreto presidencial, en el Legislativo Nacional se sigue con las sesiones virtuales y aguardan un dictamen del Ministerio de Salud para que todos los funcionarios puedan volver a trabajar de manera normal.

Agregó que Miers Espínola debe hacer oficina los martes, miércoles y jueves; sin embargo, esos mismos días de la semana pasada llegaba puntualmente a las 8:00 a la casa del ex senador luqueño y se retiraba luego del mediodía.

Miers Espínola debe presentar una planilla de asistencia; no obstante, Caballero dice que no tiene ningún documento sobre el reposo o la planilla de la mujer, pues recién a fin de cada mes esto debe ser cargado en la Dirección de Talento Humano del Senado.

Una vez descubierto el planillerismo de la “asesora jurídica”, Caballero dijo que va a investigar quién debe garantizar que los funcionarios del Congreso Nacional estén en sus puestos de trabajo y garantizó que se va a obrar en consecuencia.