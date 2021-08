Menor que mató a chipero: drogas, intento de rehabilitación y abandono

La adolescente de 14 años que asesinó al chipero en inmediaciones del Mercado de Abasto ya fue parte del Programa de Atención en Calle (CAI) del Minna e, incluso, ya estuvo en rehabilitación por su adicción a las drogas, según comentó a ABC TV la ministra Teresa Martínez.

“Esta niña en referencia, fue abordada en su oportunidad, fue llevada a un proceso de desintoxicación, pero luego la familia no la acoge y nosotros no tenemos centros cerrados porque no pueden ser privados de su libertad si no cometieron algún ilícito”, apuntó.

Igualmente, señaló que el ministerio cuenta con un CAI, pero que debido a la pandemia permanece cerrado. Además, indicó que en varias ocasiones solicitaron a las autoridades competentes la intervención de la casa abandonada en la que se refugian los niños y adolescentes en la zona del Mercado de Abasto para drogarse.

Al respecto, comentó que se hizo la intervención en una oportunidad, pero que se deben realizar monitoreos constantes para evitar que vuelvan a ingresar.

Lea más: Asesinato de chipero: detenido dice que adolescente “lo utilizó” para el crimen

Mencionó que en una oportunidad, a través de la Defensoría de la Niñez, lograron rescatar a cuatro jóvenes quienes están actualmente en rehabilitación. “Es un problema serio, la adicción tiene varias aristas”, apuntó.

También comentó que pidieron trabajar en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para realizar controles y evitar el microtráfico.

Así también, manifestó que existe un abandono del control parental, y debido a esto el Estado no puede institucionalizarlos. “Estos niños no son candidatos a acogida, nadie los quiere recibir en ese estado”, enfatizó.

Lea más: Investigarán quiénes son los tutores legales de la niña que mató a un chipero

Conforme trascendió, la adolescente de 14 años, quien ayer confesó haber asesinado a un trabajador en la zona del Mercado de Abasto, ni siquiera tenía cédula, pero sí un prontuario penal. Desde el Ministerio Público se está investigando quiénes eran sus tutores legales, porque al parecer ya no estaba a cargo de sus padres.