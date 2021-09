PGN 2022: Preven unos US$ 200 millones para la compra de vacunas

El titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, comentó que en el marco de la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año que viene, al Ministerio de Salud le fueron asignados US$ 400 millones, de los cuales la mitad, US$ 200 millones serían destinados a la compra de vacunas contra el coronavirus.

“Cerca de 400 millones de dólares serán asignados al Ministerio de Salud, 200 podrían ser para la compra de vacunas”, apuntó el ministro en comunicación con ABC Cardinal.

Conforme señaló, esperan tener el acompañamiento del Congreso en la aprobación del proyecto, para sosteneros recursos en Salud, recursos humanos, los insumos, medicamentos y vacunas.

Igualmente, mencionó que el presupuesto presentado al Parlamento es “bastante ajustado” por lo que piden aumentar el déficit fiscal del 3% del PIB.

También apuntó que se trató de atender todas las necesidades que fueron reclamadas por los diferentes sectores y que se buscará financiar los proyectos de inversión especialmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Por otra parte, comentó que en lo referente a aumentos salariales lo que se tuvo en cuenta fue el incremento para los maestros. “Para los docentes, hasta un 16% se podría registrar en aumentos, depende de la recaudación”, acotó.

Además, comentó que no se incorporaron temas vinculados a la contratación de más funcionarios. “Vamos año a año tratando de ir limitando y autorizando solamente las reposiciones que se puedan dar, no con personal adicional. En general no se permitieron nuevos contratos, salvo el personal de blanco”, manifestó.

Este miércoles, el titular de la cartera recaudativa presentó ante el presidente del Senado, Óscar Salomón, el proyecto de presupuesto 2022. El presupuesto asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones) e incluye 8% de aumento salarial para los docentes y un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones.

