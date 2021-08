Hacienda pedirá en el PGN 2022 elevar tope de déficit al 3%

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, acudirá mañana al mediodía al Congreso para reunirse con el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR-Añetete), y presentar el proyecto de presupuesto 2022.

A pesar del hermetismo en que la cartera fiscal maneja el tema, se supo en forma extraoficial que el monto total estaría levemente por debajo del presupuesto inicial 2021, de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones).

Hacienda, sin embargo, solicitará al Parlamento autorización para cerrar el ejercicio con un déficit fiscal del 3% del PIB y con esto se estima que aumente el plan de gasto al nivel del vigente en el primer semestre del presente año, que se situó en G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones).

En principio, el proyecto de presupuesto que será presentado al Congreso se ajusta al tope de déficit de 1,5% del PIB como obliga la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal y, por esta razón, en un artículo se establecerá que el tope sea del 3%.

Las versiones indican que el plan se centrará en mantener los gastos en salud, de tal modo a asegurar insumos, medicamentos, vacunas, personal de blanco; y en las inversiones en infraestructura, para seguir apoyando la reactivación económica.

El paquete incluye el aumento salarial para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desde enero, aunque se sigue negociando con los sindicatos el porcentaje de entre 8% hasta 16%; asimismo se contempla lo referente a la nueva ley que dispone para una nueva escala para las enfermeras a ser implementado desde el segundo semestre.

Ajuste por sueldo mínimo

También prevé el ajuste por efectos del sueldo mínimo a funcionarios administrativos que ganan hasta dicho monto (G. 2.289.324 mensual), policías y militares cuya escala salarial está atada a esta variable, las pensiones como de veteranos y adultos mayores, así como las jubilaciones.

En cuanto a lo que se prevé en materia de endeudamiento público, el proyecto plantea un total de US$ 600 millones, de los cuales US$ 350 millones serán vía emisión de bonos soberanos y US$ 250 millones mediante préstamos programáticos de los organismos financieros internacionales.

Los gastos sociales también tendrán un mayor presupuesto, entre ellos para posibilitar aumentar el número de beneficiarios del programa de pensión para adultos mayores y del programa Tekoporá, según los datos que trascendieron en la cartera fiscal.