Se afianza record de exportaciones ganaderas y divisas crecieron 71%

Considerando las exportaciones de toda la cadena ganadera, que incluyen carne y menudencias bovinas; carne, menudencias y despojos porcinos; carne aviar con sus menudencias y despojos; así como también, subproductos comestibles y no comestibles, desde enero al cierre de agosto de este año, sumaron unas 434.859 toneladas por US$ 1.423 millones.

El año pasado, las cifras en estos mismos conceptos, en igual periodo comparado, sumaron 317.018 toneladas por US$ 830 millones, por lo que los datos indican que este año, en volumen se creció 37% y 71% en divisas, lo que ubica al corriente periodo como indudable récord en exportaciones.

Carne bovina y menudencias

Sumando la exportación de los rubros carne y menudencia bovina, al cierre de agosto de este año sumaron un total 282.288 toneladas a los diferentes mercados, por US$ 1.134.933 en valor. Estos datos son entre aproximadamente 40% y 70% superiores a los registrados en el mismo periodo comparado del año pasado.

Cayó faenamiento en agosto

En coincidencia con la menor oferta de ganado y su alto precio que la semana pasada alcanzó los US$ 4,00 por kilogramo para el novillo tipo Europa, el volumen de faena de bovinos en agosto se redujo en relación al mes anterior. En julio había sido de unas 225.000 cabezas pero durante agosto cerró con 173.425 cabezas, totalizando en lo que va del año unas 1.577.582 cabezas faenadas.

Lea más: El precio del ganado está imparable, subió a US$ 4 por kilogramo y afecta al mercado local

Precio repuntó en un 100%

El precio del ganado al gancho en Paraguay llegó la semana pasada a US$ 4,00 por kilogramo, cifra que representa un incremento del 100% respecto al que había caído en mayo de 2020, cuando registró una cotización de US$ 2,00 por kilogramo, acorde con los datos de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

La cotización promedio del ganado pagado por los frigoríficos de exportación de US$ 4,00 por kilogramo supera a los de Argentina, donde el novillo estaba la semana pasada en US$ 3,74 y al de Brasil, donde cotizaba en US$ 3,91 por kilogramo.

El ganado había alcanzado su mayor precio en Paraguay en agosto de 2011, época en que se cotizó a US$ 4,22 por kilogramo al gancho.

Los datos de mercados indican que las exportaciones de carne bovina de nuestro país se comercializan a 41 destinos, entre los que Chile mantiene su liderazgo, con 43%, seguido de Rusia, con 20%. El listado sigue con Brasil y Taiwán que compran cada uno el 9% del total de nuestros envíos.

En el detalle, Chile ya compró este año unas 96.746 toneladas de carne paraguaya por US$ 493 millones. A su vez, Rusia importó de Paraguay unas 57.337 toneladas de carne por US$ 225 millones. El tercer mercado, más importante de la carne es actualmente Taiwán con 20.623 toneladas de carne comprada por US% 108 millones. Mientras que Brasil se ubica en el cuarto lugar, con 21.792 toneladas por US$ 100 millones.