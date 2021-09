Universidad no puede demostrar implementación de carrera y alumnos quedan a la deriva

En la sede central de la UPG de Villarrica son 25 egresados que ya defendieron su tesis hace dos años y a esta cantidad hay que sumar a los de las distintas filiales en todo el país, informó una de las afectadas, Hermenegilda Núñez.

Los estudiantes se manifiestan constantemente frente a las oficinas de la universidad guaireña, pero las autoridades se lavan las manos y responsabilizan al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Es que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no expide los títulos, ya que la carrera no está insertada dentro del Registro Nacional de Ofertas Académicas, Catastro de Carreras de Pregrado, Grado y Programas de Postgrado de Instituciones de Educación Superior, reconoció el presidente del Cones, Narciso Velázquez.

Velázquez explicó que no pueden incluirla, ya que la UPG no pudo aún demostrar suficientemente la implementación de la licenciatura de Enfermería, de acuerdo a las exigencias legales para esta carrera. Por ejemplo, indicó que es del área de la salud y hay requisitos en materia de infraestructura que -hasta el momento- no se demostró de manera satisfactoria que la universidad cumplió a la hora de impartir las clases y formar a los nuevos profesionales.

El titular del Cones recordó que es importante que las universidades cumplan los requisitos para garantizar que los estudiantes egresen con las aptitudes necesarias para ejercer una profesión.

En 2016, la UPG fue intervenida por el Cones y más de 20 sedes de la universidad fueron clausuradas por funcionar de manera irregular. Varias carreras no estaban habilitadas, pero la de Enfermería sí, recuerdan los estudiantes.

“Yo fui alumna en ese entonces y sabemos que nuestra universidad fue intervenida, pero lo que se le olvidó a él (Narciso) es que dejó funcionando todavía la carrera de Enfermería porque reúne todos los requisitos y dejó un plan de mejora que fue aprobado también”, sostuvo la exestudiante Gabriela Rodríguez.

Los alumnos pagaron todos los aranceles a la Universidad Privada del Guairá, cuyo rector es Arístides Fernández Bittar, y exigen a sus autoridades que se encarguen de gestionar la inserción de la carrera de Enfermería en el catastro del Cones.

Desde la UPG argumentan que cumplen todos los requisitos, que la universidad presentó en tiempo y forma toda la documentación y que las trabas están en el Cones.

“Hemos cumplido todas las instancias administrativas en el 2019 ya, cuando el Cones estableció el proceso de inserción de las carreras en su catastro (...) Esperamos que el Consejo Nacional se expida sobre la inserción de la carrera en el catastro para que los alumnos puedan registrar sus títulos”, indicó la directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y nexo titular ante el Cones, Rossana Figueredo.