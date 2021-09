Caso Imedic: Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira irán a juicio oral

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la Capital, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general interpuesto por los abogados Marcio Battilana y José Dos Santos.

En el documento de resolución, el Tribunal señala: “Tocante a los agravios expuestos, los recurrentes tenemos que la defensa de Justo Ferreira se centra en el quebrantamiento de los incisos 2, 3 y 4 del Art. 347 del CPP y el dictamiento de un fallo aparente e infundado vulnerando el Art. 125 del CPP y eI Art. 256 de la CN. Fundamenta la defensa técnica que el juzgado ha cometido un error de procedimiento aI rechazar el incidente de nulidad de la acusación alegando que la misma cumplió todos los requisitos establecidos en el artículo 347 del Código Procesal PenaI, cuando, en puridad, en la acusación no se describieron los hechos atribuidos al Sr. Justo Ferreira y, además, Ia acusación es infundada por ser ilógica”.

Además, señala que la defensa también alega que el juzgado ha cometido un “error” indicando al aplicar erróneamente la ley, puesto que debió aplicar el Art. 359, inc. 1, y decretar el sobreseimiento definitivo a favor de su asistido.

Al respecto, el Tribunal señala que examinados exhaustivamente todos los recaudos y los antecedentes que rodean al caso, “se puede afirmar que no existen motivos que puedan incidir y orientar hacia otra determinación que no sea la confirmación del fallo recurrido”.

Por otro lado, el lunes pasado, ante la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz se inició la audiencia preliminar para la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira Pascottini, la directora de la firma, Nidia Godoy, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, acusados de producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

El Ministerio Público insiste en llevar a juicio oral a Patricia Ferreira Pascottini y Nidia Godoy.

El caso se inició cuando, en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000 y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.

El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.