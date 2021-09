Ex intendente pagó G. 92 millones a su hermana y cuñado con dinero de la municipalidad

En la sesión extraordinaria que se desarrolló anoche en la Junta Municipal local, presidida por Wilson Recalde, los concejales decidieron solicitar de manera urgente un informe pormenorizado al actual ejecutivo comunal, Teodoro Fleitas (ANR), sobre la gestión del exintendente Óscar Alfonzo.

La sesión extraordinaria se convocó atendiendo al comunicado que emitió el intendente actual Fleitas, quien aseguró que no apañará irregularidad alguna que heredó del ex intendente Alfonzo e informó que dos días antes de retirarse de la Municipalidad local su antecesor pagó de los fondos genuinos G. 40 millones a la consultora San Miguel, de Cristino Jara López, por supuestas mejoras realizadas en el matadero municipal. Sin embargo, en el lugar no se visualiza ninguna refacción.

Asimismo, los ediles se refirieron a la publicación periodística de ABC Color que como medio accedió a otras cuatro facturas por valor de G. 78 millones, donde también se observa que el ex intendente municipal Alfonzo desembolsó dinero a favor de la consultora San Miguel por supuestas reparaciones varias en la plaza Mariscal Francisco Solano López, en la plaza Soldado Desconocido y en el camposanto de la ciudad.

Ante dicha situación la Junta Municipal decidió solicitar un informe al Ejecutivo encabezado por Fleitas.

Alfonzo habría pagado G. 118 millones en un solo día a la consultora San Miguel, por supuestas obras fantasmas. A esto se suma que se debe aclarar en qué concepto la concejal departamental y hermana del ex intendente se benefició con provisión de víveres para la Municipalidad local, por valor de G. 42.300.000 y su esposo y actual candidato a concejal municipal, Cuenca, quien percibió de manera directa G. 50 millones.

Concejales de San Roque cuestionan falta de reacción de la Fiscalía

El concejal Ángel Ortiz pidió a los ciudadanos que acompañe a los concejales con las denuncias que van a realizar. Hizo énfasis en que en reiteradas ocasiones solicitaron intervención de la Contraloría General de la República (CGR), y denunciaron los hechos ante el Ministerio Público, pero ninguna de las instituciones hace nada al respecto.

César Molinas, estudiante de Derecho de este distrito, habló en representación de un grupo de pobladores que llegó hasta la Junta Municipal anoche para seguir de cerca la sesión, y se comprometió con los pobladores a acompañar la denuncia hasta las últimas consecuencias.

Los concejales acordaron que una vez que tengan las documentaciones, que debe remitir el actual intendente, van a estar informando al respecto a la ciudadanía. Así también, mantendrán al tanto a toda la población cuando puedan presentar la denuncia en las instancias correspondientes.

Leyes que habrían sido transgredidas por el ex jefe comunal

El exintendente habría incurrido la ley al concretar el pago irregular a su hermana, la concejal departamental. Primeramente, es importante mencionar que la ley 700/96 en su artículo N° 2 establece que ”es funcionario o empleado público toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la administración pública nacional, departamental, municipal, entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales”.

Por ese motivo, teniendo en cuenta la ley de Contrataciones Públicas, se presume que la edil Alfonzo no debería haber sido proveedora de la Municipalidad local, por ser hermana del Intendente y funcionaria pública.

En ese sentido, la ley Nº 2.051/03 de Contrataciones Públicas, en su artículo 40, señala que no podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades “los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado”.

Además, la ley N°1626/ 2013, de la Función Pública, establece que queda prohibido a los funcionarios públicos “intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo que importe beneficio propio o de terceros”. Sin embargo, ninguna autoridad competente hasta el momento ha intervenido en este distrito, según reclaman las autoridades municipales.

