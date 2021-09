Contralor niega influencia política o internacional en su reeleción

En conversación con ABC Color, Camilo Benítez negó que responda al cartismo u otro sector de su partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR), lo cual fue planteado por el Frente Guasu (FG). “Que sea un contralor colorado ya ha caído y se ha desgastado; primero, por gestión; miren la cantidad de denuncias que se ha hecho”, sostuvo.

Además, Benítez indicó que no podría haberse dado su reelección en ese sentido porque no puede conocerse de forma previa cuál será el partido o sector que vencerá en las próximas elecciones presidenciales. “Para que la Contraloría esté fortalecida, necesariamente tengo que impedir la injerencia política de quien sea”, sostuvo.

Igualmente, el reciente reelecto contralor indicó que el FG es uno de los sectores políticos que más aplaudieron durante su gestión.

Benítez, por otra parte, comentó que visitó la Embajada de los Estados Unidos atendiendo a una cooperación económica para la lucha contra la corrupción y refirió que la Contraloría fue la que solicitó la audiencia. Agregó que fue una “coincidencia” que la fecha del encuentro fuera en el mismo día que lo ternaron.

Señaló que la cooperación resulta importante, atendiendo a que –según refirió- la Contraloría tiene una función importante en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, refirió que están solicitando mediante la cooperación un software para ejecutar de forma directa más exámenes de correspondencia de declaraciones juradas. Afirmó que de esa forma se podrá conocer en un tiempo menos prolongado las irregularidades patrimoniales de los funcionarios.

Agregó que dio evidencias de su autonomía en cuanto a su gestión. Algunos sectores políticos denunciaron que fue reelegido por el respaldo del Gobierno estadounidense. “Yo me debo al pueblo paraguayo”, afirmó.

En ese sentido, el contralor destacó que gracias a la implementación del sistema virtual –en su gestión- para la rendición de cuentas se pudo descubrir las irregularidades por parte de la Gobernación de Central. “Sin ese sistema de rendición de cuentas, jamás nadie se hubieran enterado que las facturas fueron falsificadas”, subrayó.

Precisó que hay tres auditorías sobre las irregularidades en dicha gobernación y refirió que los informes podrían conocerse en este septiembre.

También destacó que durante su gestión se logró que las declaraciones juradas sean públicas y agregó que presentó varios urgimientos para que se liberen.

Fotografía con colorados Urbieta y D’Ecclesiis

En una fotografía tomada por el diputado colorado Freddy D’Ecclesiis, en que también aparecen sus pares y correligionarios Juan Silvino Acosta y Luis Urbieta, de fondo se observa al titular de la Contraloría General de la República (CGR).

Al respecto, Benítez remarcó que solo salió en el fondo de una “selfie” que se dio durante un debate sobre la deuda de Itaipú en una vivienda privada. “A mí me afectó porque se presta a comentarios obviamente no positivos”, mencionó.

Si bien dio a entender que acudió al encuentro en calidad de contralor y no de forma particular, no quiso brindar el nombre del propietario de la vivienda.

Camilo Benítez fue reelegido como contralor general el pasado viernes 3 de septiembre, cuando en la Cámara de Diputados recibió 74 de los 80 votos. Augusto Paiva fue elegido para seguir como subcontralor y ambos prestarán juramento para asumir sus cargos para el nuevo período el próximo miércoles.