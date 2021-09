Gobernadores tendrán reajuste salarial en 2022

El titular de la cartera fiscal expuso en la fecha ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que inició sus actividades tras elegir a las autoridades de la mesa directiva, detalles del proyecto de presupuesto para el año venidero puesto a consideración del Congreso el pasado 1 del presente mes.

Llamosas señaló que el incremento del 4,4% del sueldo mínimo, que entró en vigencia desde el mes de julio último, representa en el PGN 2022 unos G. 131.952 millones (US$ 19 millones).

En ese contexto, explicó que dentro de este paquete, por un lado, se asigna más recursos a los bomberos voluntarios debido a que tuvieron un ajuste en la ley; y por el otro lado, se reajustan los salarios que están atados al mínimo, como el caso de las fuerzas públicas (policías y militares), los funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo y el de las gobernaciones.

En el caso de las gobernaciones, el ministro indicó que la ley dispone que los gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales tienen un salario por ley atado al sueldo mínimo, por lo que están obligados a reajustar cuando sube el nivel e incorporar a los presupuestos de cada año. El beneficio llegará a 17 gobernadores y 246 concejales.

Según el informe que expuso el ministro ante los legisladores, los mayores recursos asignados a los bomberos asciende a US$ 723.000; la nueva escala salarial para militares tiene un costo de US$ 6 millones; de los policías US$ 11 millones; para el sector público US$ 2 millones; y para las gobernaciones US$ 200.000.

Otras asignaciones

El ministro también informó que otras asignaciones realizadas en el proyecto de presupuesto en materia de servicios personales es por un total de G. 647.709 millones (US$ 93 millones) y benefician al Ministerio de Salud, en donde se implementará la carrera de enfermería desde el segundo semestre del año, el impacto de la recategorización salarial realizada este año en Hospital Nacional y Hospital de Trauma.

También se mencionó el impacto del aumento del 8% previsto para este año a favor de los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA); asimismo la carrera de enfermería en el Hospital de Clínicas; la Policía Nacional; y la carrera diplomática de la Cancillería.

En el caso de los docentes, además del impacto del incremento previsto para el presente ejercicio 2021, se debe sumar el costo del aumento salarial que se propone para el último trimestre de 2022, de entre 8% a 16%, dependiendo del nivel de los ingresos del Tesoro.

