Pasajeros siguen reportando sobrecosto del pasaje en líneas de Asunción

Desde muy temprano, a través de las redes sociales y también mensajes enviados por los lectores a los números de ABC, se recibieron varias denuncias de pasajeros que siguen sufriendo la suba irregular del pasaje del transporte público.

Por ejemplo, algunas de las empresas denunciadas por los lectores siguen siendo las Líneas 1, 6, 16-2, 37 C, 37 B y 9. Los pasajeros reportaron que en los colectivos convencionales siguen cobrando G. 3.338, pese a que en teoría el precio del pasaje debe mantenerse en G. 2.300.

“Le reclamé al chofer porque no están cumpliendo el decreto y me dice que no sabe nada, que la empresa le ordenó mantener ese precio”, detalló uno de los usuarios.

Además, un pasajero de la Línea 9 reportó que por las tardes los validadores del billetaje electrónico no están en funcionamiento y los choferes cobran en efectivo.

Los usuarios del transporte lamentaron que la suba se registre sobre todo en los colectivos “chatarra”, que siempre ofrecen muy mal servicio a sus pasajeros.

Asi mismo. Sigue! Encima un servicio terrible 37B España pic.twitter.com/xHaPRXhyOs — Omi Rojas (@omirojas) September 7, 2021

Presentarán un amparo constitucional

Wilfrido Cáceres, director de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, confirmó que Asesoría Jurídica de la Comuna está redactando un amparo constitucional a los efectos de solicitar una medida cautelar para que las empresas no puedan cobrar dicha suma indebida del pasaje.

Cáceres aseguró que el sobrecosto del pasaje fue “de forma ilegítima, indebida e irregular. Desconocemos por completo esta suba, rechazamos categóricamente; es más, ayer se prohibió por resolución cualquier aumento, se convocó a una mesa de negociación con el gremio de transportistas y se ordenó también controles aleatorios en puntos focales de la ciudad a los efectos de corroborar la irregularidad”, añadió.

En ese sentido, comentó que esta mañana realizaron varios controles y ya tienen actas de intervención que confirman que varias empresas hoy nuevamente han tarifado G. 3.380. Así también, adelantó que a través de la Sedeco estarán solicitando a las empresas procesadoras del billetaje electrónico que vuelvan a acreditar el dinero a los pasajeros afectados con el cobro irregular.