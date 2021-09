Sequía: para este trimestre se prevén lluvias, pero inferiores a las normales en la cuenca del Paraná

La Comisión Mixta paraguayo – argentina del Río Paraná (Comip) señalaba ayer que, “continuando con los mensajes elaborados por la Entidad Binacional Yacyretá, los pronósticos de lluvias producidos por los diferentes centros meteorológicos de referencia prevén precipitaciones de variada intensidad para los últimos días de la presente semana sobre la cuenca de aporte directo al embalse y regiones adyacentes. Los montos acumulados estimados se situarían entre los 30 y 60 mm.

En cuanto al escenario climático estacional, señala que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN-AR) prevé para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2021 mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación, inferior a la normal para la porción argentina de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá. Asimismo, la previsión elaborada por el organismo pertinente en Brasil marca una tendencia con mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a la normal en la cuenca de aporte a Yacyretá en territorio brasilero.

En tanto que, de acuerdo con el pronóstico de precipitación que elabora la Dirección de Meteorología e Hidrología de nuestro país, se prevén valores inferiores a la normal para la porción paraguaya de la cuenca del Paraná de aporte a Yacyretá.

El informe indica también que durante la última semana el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 8.900m3/s, con valor máximo de 10.400 m3/s, y mínimo de 6.700 m3/s. “Los caudales en Yacyretá para los próximos días estarán acordes a la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba, y a la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte. Del análisis efectuado con la información disponible hasta el momento, sitúa dichos valores en el rango de los 8.000 a 9.500 m3/s”, prosigue.

Estado de los embalses aguas arriba de Yacyretá

“El sistema de embalses emplazados en la cuenca del río Paraná, en territorio brasilero, se encuentran con un almacenamiento ponderado próximo al 31% (muy por debajo de lo normal), para el mismo período del año 2020, el almacenamiento ponderado se encontraba próximo al 51%. Queda claro entonces el carácter del déficit hídrico existente en la actualidad y el período de recarga deficitario de los grandes reservorios de regulación situados en la cabecera de la cuenca”, resalta el informe.

Por tanto, la entidad binacional informa que, en función de la persistencia de la actual condición climática imperante en la cuenca de aporte, y a los resultados de los escenarios planteados por los centros climáticos de referencia, visualiza como situación muy probable la profundización de la bajante del río Paraná.

“La evolución de la situación será monitoreada e informada conforme a los procedimientos y medios vigentes, a los efectos de la toma de conocimiento de la población en general”, anuncia.

Itaipú se beneficia con descargas de usinas aguas arriba

Esta tarde, Itaipú informó que la mejora en el nivel del río Paraná se debe a que las usinas situadas en Brasil liberaron agua, producto de una operación coordinada por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico brasileño para atender las necesidades de la demanda interna de su país. Esto, a su vez, permitió que la Central Hidroeléctrica Itaipú reciba todas esas descargas de agua y pueda producir más energía para atender la demanda de los sistemas de Paraguay y Brasil, respectivamente.

El superintendente de Operación de ITAIPU Binacional, Hugo Zárate, señaló que este régimen de descargas reguladas continuará por los próximos 45 días, y advirtió que el aumento del caudal en el río Paraná observado en los últimos días, responde a la mayor cantidad de agua utilizada para generar más energía, lo cual significa que Itaipú hace pasar más agua por sus turbinas. “Esa es la dinámica que vamos a tener ahora y por los próximos 45 días, más o menos, de acuerdo con las directrices que tenemos de operación”, apuntó.

No obstante, insistió en que el problema de la sequía continúa y puede agravarse si no se registran lluvias en las próximas semanas. “No se solucionó el problema de la sequía y sigue muy grave la situación de la cuenca completa. Nosotros tenemos las nacientes del Paraná, que son cuatro ríos que desembocan en un canal. Esos cuatro ríos grandes son los que están en grave sequía. El agua que recibimos es producto de agua almacenada aguas arriba. Hay un sacrificio en términos de almacenamiento de agua y si no llueve en los próximos 45 días vamos a estar en una situación cada vez más grave”, recalcó el superintendente de Operación.

Consultado sobre los antecedentes de esta situación, mencionó que existen estudios y análisis al respecto. “Pero en la medida que se fueron instalando usinas, técnicamente se fueron regulando los caudales”, añadió.Si uno mira los registros de esa época cuando no había ninguna forma de controlar el caudal, hay antecedentes y muy frecuentemente tuvimos desde 1920 y hasta 1950 casos de sequía extrema como esta, en términos de poca agua”.

Actualmente, sobre la cuenca en general del río Paraná hay 54 represas aguas arriba de Itaipú y 18 de ellas tienen embalses importantes con gran capacidad de acumulación, pero, por la falta de lluvias que data de 2019, esa capacidad de almacenamiento se ve disminuida.