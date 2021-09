Declaran de interés cultural participación de Nadia Ferreira en “Miss Universo”

La propuesta del proyecto de declaración de “Interés Nacional y Cultural” el certamen de belleza fue presentada por el diputado de Alto Paraná Jorge Britez (ex Cruzada Nacional) y se aprobó por mayoría. Se opuso la legisladora liberal Celeste Amarilla. “Pido a los colegas acompañar (la propuesta) porque después de muchos, muchos, muchos años que Paraguay no llega cómo se dice entre las finalistas. Nadia Ferreira reúne todas las condiciones para que Paraguay pueda llegar alto”, justificó Britez. También refirió que considera que es una manera de promover a las mujeres.

La diputada Amarilla reprochó dicha apreciación, recordando que reforzar los estereotipos no es precisamente la mejor manera de promover a las mujeres y sus derechos.

“Las mujeres y de los hombres se levanta con valores, no se levanta exponiendo la belleza de nadie”, afirmó y agregó: “todos acá, por más esfuerzo que hagamos no vamos a conseguir la belleza de la señorita Ferreira, entonces no es la belleza lo que se tiene que ensalzar en las personas, no es la belleza la que se tiene que usar como ejemplo o norte”, sino la formación. Pese a los argumentos, se terminó aprobando la iniciativa.