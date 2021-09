A un año del secuestro de Óscar Denis: “Exigimos a nuestro comandante en Jefe que nos dé una respuesta”

Este jueves se cumple un año del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis y sus hijas brindaron una conferencia de prensa en la que compartieron una carta abierta dirigida al presidente y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mario Abdo Benítez, al grupo criminal EPP y a las personas que acompañaron a la familia durante este período.

La familia Denis lamentó que a un año del plagio del político liberal no tengan una noticia referente a su paradero o condición de vida. También señalaron que aún siguen con dolor, temor y angustia “como aquel primer día”.

En tal sentido, las hijas del secuestrado indicaron que se sienten “defraudadas” por la “indolencia e incompetencia” de un Gobierno y una fuerza de seguridad, que –afirmaron- están sometidos por un grupo de criminales de no más de 20 integrantes. “¿Qué más podemos esperar en Paraguay? ¿Qué seguridad tenemos como paraguayos de salir a las calles libremente? Ninguna. Su gobierno está sometido a la voluntad de 20 forajidos criminales, reclutadores de niños indefensos y secuestradores y asesinos sin piedad”, subrayaron.

Lea más: A un año del secuestro de Óscar Denis nada se sabe de su paradero

Asimismo, exigieron a Abdo Benítez, en su calidad de comandante en Jefe, que brinde una respuesta sobre el plagio de Denis, así como también del suboficial Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta. “Exigimos a nuestro comandante en Jefe, que es la cabeza de la seguridad en Paraguay, nos dé una respuesta. Si no nos puede decir dónde está papá, que nos diga dónde está el EPP, pues hace 20 años que los están buscando”, mencionaron.

A los miembros del grupo criminal EPP calificaron de “ladrones disfrazados de camuflaje”, pues argumentaron que no tienen ideales políticos, sino que solo van tras el dinero. “No son un Ejército, porque no tienen la capacidad de convencer a nadie más que a sus propios descendientes y familiares. Tampoco son del pueblo porque no tienen ideología ni defienden la lucha social, sino que utilizan un discurso marxista para ir detrás de lo que verdaderamente les importa: el dinero ajeno”, sostuvieron.

Lea más: CODI descabeza célula del EPP que secuestró a O. Denis

Agregaron que el EPP se mantiene operando en el Norte debido a que han encontrado “un territorio liberado”.

También agradecieron a las personas, autoridades nacionales e internaciones que acompañaron a la familia durante este año de secuestro del exvicepresidente Denis.

Igualmente, las hijas de Denis resaltaron que “hoy hace un año que exigimos resultados, que liberen a Óscar Denis, que vuelvan los tres (secuestrados)”.

Finalmente, señalaron que no pierden la esperanza y que seguirán buscando a su padre. “No te vamos a dejar de buscar, no vamos a claudicar, no vamos a perder la esperanza y no vamos a dejar de luchar por el reencuentro”, subrayaron.

Lea más: Hijas de Denis recuerdan a la ONU que llevan un año sin noticias de su padre

Actividades a un año del secuestro

Esta mañana se inició un cronograma de actividades en el marco del año del plagio de Denis. El hermano del exvicepresidente, Aníbal Denis Sánchez, emitió el programa radial “Hablando con papá”, creado para establecer contacto con el secuestrado y el grupo criminal.

Para las 18:00 está prevista la celebración de una misa que será presidida por monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco. Será en la Parroquia Virgen del Carmen, ubicada en el barrio Inmaculada de la capital del departamento de Concepción.

La familia Denis también colocó carteles alusivos a los secuestros en distintos puntos de Concepción y Amambay.

Lea más: “¿Cuántas muertes más debe haber para que Mario Abdo pueda tomar en serio la inseguridad en el Norte?”, se pregunta la familia Denis

El secuestro de Denis

La siesta del 9 de setiembre de 2020, Denis fue secuestrado por el EPP cuando llegaba al portón de su estancia Tranquerita, ubicada en Bella Vista Norte, departamento de Amambay, en el límite con Concepción. También había sido llevado su peón Adelio Mendoza, quien fue liberado posteriormente.

El 11 de setiembre del mismo año, el grupo de secuestradores dejó una bolsa con las exigencias que planteaban a la familia para la liberación del padre. Desde entonces, ya no se cuenta con información sobre el exvicepresidente, además de las declaraciones del peón liberado, quien declaró que se encontraba con Denis durante su plagio.

La familia incluso ha solicitado la intervención de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar a su padre o información relacionada al mismo.

Lea más: A 100 días del secuestro de Óscar Denis, su familia pide mediación de la Cruz Roja

Óscar Denis fue vicepresidente de la República en el periodo presidencial del liberal Federico Franco (2012-2013).