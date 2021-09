BCP inyectó US$ 830 millones en el circuito financiero en ocho meses

El Banco Central del Paraguay (BCP) incrementó su intervención en el sistema a raíz de una mayor demanda por el billete, y en agosto pasado se reportó la venta de divisas por US$ 172 millones que fue inyectado al sistema financiero, superior a los US$ 113 millones que inyectó el mes anterior. Según el reporte de la banca matriz, en el mes de agosto la venta de divisas fue por una parte en compensación de las cuentas que tiene depositado el Ministerio de Hacienda en el BCP por US$ 89 millones; mientras que las ventas adicionales o intervenciones en el mercado fueron por US$ 82 millones.

Con esta inyección concretada agosto último, se estarían acumulando unos US$ 830,90 millones en inyecciones o intervenciones en el sistema financiero en ocho meses. Las ventas de divisas permitieron suministrar dólares al circuito y satisfacer la demanda por el billete verde, y así lograr una menor presión en la cotización de la divisa estadounidense en el mercado local.

Dólar estable en su cotización

En lo que respecta a la cotización de la divisa estadounidense en el mercado local, ayer jueves se mantuvo estable en el cambio minorista a G. 6.840 en la compra y G. 6.890 en la venta, según el promedio de las casas de cambio del microcentro, y se encuentra aún por debajo de la posición que tenía el billete verde a comienzo de este año de G. 6.950, en pleno auge de la pandemia del Covid-19.

Por otra parte, las operaciones mayoristas o del cambio interbancario también mostraron una estabilidad en su cotización con respecto a su posición de la jornada anterior, a G. 6.913, según se observa en la página del Banco Central del Paraguay (BCP).