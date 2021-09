Promulgan ley de consolidación y descartan pago de subsidio a trabajadores gastronómicos

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, informó este jueves que la Presidencia de la República promulgó ayer la Ley N° 6809 que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el impacto de la pandemia por covid-19.

Haas lo anunció durante la conferencia de prensa virtual realizada en la fecha para dar a conocer el informe de “Situación Finaciera” al mes de agosto de la administración central, en donde se detalla los ingresos, los gastos y el déficit acumulado que cerró en -1,3% del PIB.

El viceministro dijo que el proyecto de decreto reglamentario ya está en la Presidencia y una vez promulgada, se implementarán los programas contemplados en la referida ley de consolidación. Al respecto, se le consultó acerca del pago en lo que resta del año del subsidio a los trabajadores independientes del sector gastronómicos, a lo que respondió que no porque la economía está prácticamente abierta y los sectores afectados hoy están operando plenamente.

Haas indicó que, eventualmente, se implementaría el subsidio el próximo año de acuerdo al grado de afectación de la tercera ola de covid-19 que, según afirmó, el Ministerio de Salud asegura llegará al país en algún momento. En ese sentido, indicó que ya están mirando a mediano plazo y si esto ocurre, se podría activar el beneficio.

La ley de consolidación en su artículo 8° dispone el pago de un subsidio monetario de hasta el 50% del salario mínimo legal a los trabajadores independientes, cuya actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios a las empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos.

El subsecretario dejó en claro que los demás programas previstos se aplicarán, por ejemplo el subsidio por servicios básicos y fideicomiso, entre otros, previstos para el referido sector.

Plan de consolidación

El plan de consolidación económica y de contención social prevé la ejecución de diversos programas para mitigar el efecto de la pandemia por covid-19, por un monto total de 365 millones.

El paquete se financiará con un aporte de US$ 50 millones de Petróleos Paraguayos (Petropar); US$ 40 millones de reasignaciones de proyectos financiados con préstamos; US$ 25 millones provenientes de la emisión de bonos del Tesorop para financiar el Fogapy; y US$ 250 millones de los derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con relación a los bonos, el viceministro Haas explicó que el Fogapy cuenta actualmente con recursos suficiente para hacer frente a las necesidades de créditos y una vez que esto se acabe, ahí recién se dispondrá la emisión de bonos. Además, añadió que están trabajando con el Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre la constitución del fideicomiso para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes).

Déficit acumulado

En cuanto al informe de situación financiera, el viceministro de Economía, junto con el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, explicaron los resultados al mes de agosto.

Los datos expuestos indican que al mes de agosto se presenta un déficit de US$ 491,9 millones, que representa el -1,3% del PIB; en tanto que el interanual se situó en 3,8% del PIB. Asimismo, se registra un resultado operativo de US$ 85,8 millones, que equivale a 0,2% del PIB.

Además, el informe expresa que los ingresos tributarios registraron una variación nominal de 23%, los gastos presentaron una disminución del -1,8%, registrándose una desaceleración en las prestaciones sociales en comparación al mismo período del ejercicio fiscal anterior debido a la finalización de programas transitorios implementados en el marco de la emergencia nacional.

En cuanto a inversiones estratégica, se ejecutaron US$ 577,7 millones, lo que representa una disminución acumulada del -12,8%, representando el 1,5% del PIB.