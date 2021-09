Guillermo Sequera deja la Dirección de Vigilancia de la Salud hasta el 2022

“Quería comunicarles que he pedido un permiso al Ministerio de Salud hasta el primer mes del año que viene. He pedido permiso para dedicarme a mi doctorado. Muchas veces escuché, cuando me presentaron, que yo tenía un PhD. Mentira. No tengo ningún PhD yo. Tengo que terminar, no me falta nada, he recibido ese permiso”, dijo Sequera con un mensaje que sorprendió durante la conferencia de prensa semanal del estado epidemiológico del COVID en Paraguay.

Lea más: Habrá nuevas designaciones en el Ministerio de Salud

Sequera aún no anunció quién será su reemplazo, aunque dio a entender que ya fue elegida una persona para el cargo. “Hemos dialogado con el equipo de Vigilancia y el ministro, hemos identificado a la persona correspondiente, va a ser presentada en su momento. Probablemente esta es mi última conferencia con ustedes, pero espero estar de vuelta el año que viene”, finalizó.

El pedido de permiso de Sequera se da un día después de haber dicho que la vacunación contra el COVID en niños sanos no era importante en comparación con los adultos, que sí deben vacunarse.

Lea más: Sequera propone que una enfermera esté en el Panteón de los Héroes después de terminar la pandemia

El funcionario del Ministerio de Salud fue uno de los protagonistas de las medidas que se tomaron durante la pandemia y su incidencia fue clave para las cuarentenas que se vienen aplicando desde marzo de 2020.

Sequera había amagado con salir del cargo ya en marzo de este año, cuando el anterior ministro de Salud, Julio Mazzoleni, fue reemplazado en el cargo por el actual titular del MSP, Julio Borba, quien finalmente lo sostuvo en la Dirección de Vigilancia de la Salud.