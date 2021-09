Pese a irregularidades, MOPC sigue sin rescindir del contrato con Engineering

Alberto Lovera, director de obras de la institución, señaló que en este momento un equipo técnico está analizando “punto por punto” las observaciones y conclusiones emitidas en el último informe de la contraloría, así como los descargos presentados en su momento.

“Una vez que ese análisis concluya, seguro se acordarán los términos administrativos correctos que nos indiquen cómo proseguir con los trámites, respetando estrictamente el marco jurídico”, expresó el funcionario cuando se le preguntó si rescindirá el contrato.

Cuando se le consultó si la institución reclamará a Engineering los pagos indebidos por G. 3.142 millones, como reveló la Contraloría, señaló: “Todos esos puntos están siendo analizados, aún no se cuenta con una definición al respecto. Lo seguro es que se obrará conforme a las normativas legales vigentes que conciernen a la administración de los contratos de obras públicas”.

Respecto a la obra indicó que la situación física actual “es tal cual se puede observar, concluida según contrato, con las observaciones de la CGR que son de público conocimiento”. Asimismo, indicó que, administrativamente, la obra está con solicitud de recepción provisoria presentada por la empresa contratista, sin curso “momentáneo”,

Justamente, Obras Públicas aún no otorgó la recepción provisoria solicitada por Engineering, porque primero querían esperar las resultas de la auditoría técnica de la CGR, que se dio a conocer esta semana.

Lovera adelantó que el MOPC está trabajando en la elaboración de un “plan de mejoramiento” que contengan “acciones a ser realizadas a fin de regularizar las situaciones observadas, a modo de corregir y perfeccionar los procesos administrativos que acompañan la planificación y ejecución de las obras públicas”.

¿Podrá MOPC reclamar las pólizas?

Si el MOPC rescinde el contrato con Engineering, lo primero que debería hacer es reclamar las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo. Se consultó a Lovera sobre la situación de estas garantías, pero ya no respondió.

En este sentido, la Contraloría detectó que el MOPC no ejerció el control efectivo de la garantía de anticipo financiero y de las pólizas de seguros contra accidentes de trabajo y póliza contra todo riesgo y responsabilidad civil, permitiendo que la pasarela “quede al descubierto” por vencimiento de cobertura, dejándola sin resguardo ante la ocurrencia de eventos no deseados incumpliendo con lo estipulado en el contrato. En ente contralor no mencionó sobre la situación de la póliza del fiel cumplimiento del contrato.

Vale recordar que en el informe de intervención que realizó el viceministro de Obras, Ignacio Gómez, fechado el 19 de marzo último, del monto total del contrato de G. 14.521 millones (luego de dos adendas que inflaron los costos), ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora”. Dicho informe tuvo en cuenta los pagos realizados hasta diciembre de 2020.