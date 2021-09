Añeteté “da una tregua” para luego iniciar la carrera por la presidencia de Hugo Velázquez, dice Marito

Abdo Benítez se reunió con dirigentes de la ANR en la estancia de Miguel Cuevas, en la compañía Yarigua’á de este distrito. En el encuentro por el aniversario del Partido Colorado participaron diputados departamentales, candidatos a intendentes y principales líderes políticos del departamento de Paraguarí del Movimiento Colorado Añeteté.

En la ocasión, el Presidente brindó un informe a grandes rasgos de lo que fue su gestión al frente del Gobierno Nacional, señalando que para salir a pedir votos los líderes necesitan de argumentos que puedan convencer a la ciudadanía para que siga confiando en las autoridades de la ANR.

Refirió que hoy los colorados tienen un compromiso con el partido. “Tenemos que salir a votar por la Lista 1, a nuestros correligionarios que son de la misma línea de pensamiento y también a los adversarios que son colorados, no importa, vayamos a votar por la Lista 1, de punta a punta”, enfatizó.

Así también, indicó a los dirigentes de base el camino a seguir, y les exhortó a que no teman, “porque hay un Paraguay y un Partido Colorado democrático institucionalista que defender”.

De la misma manera, dijo va ser el primero en caminar en frente para acompañar el proyecto del movimiento que postula a la presidencia al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, para que Colorado Añeteté pueda continuar en el poder. ”No hay latifundio mediático, ni dinero, que nos ataje, ya le hemos ganado al Estado y al latifundio de un sector”, manifestó Marito.

Lea más: Abdo lanza a Hugo Velázquez como candidato a Presidente por Añetete

Marito quiere entregar la banda presidencial a Hugo Velázquez

En ese sentido, Mario Abdo Benìtez aseguró que va ser la primera vez en la historia del Paraguay que un presidente le entregue la banda presidencial al que fuera su vicepresidente. Eso demuestra que “no le hemos engañado al pueblo cuando salimos a pedir votos, cuando les dijimos vamos a trabajar juntos por ustedes por la gente”. Alegó que la “pelea entre políticos” es lo que impide que lleguen los beneficios al pueblo.

Dijo que sería un orgullo para él como mandatario entregar el mando presidencial al vicepresidente Velázquez, para que siga “transitando, custodiando y defendiendo la bandera auténtica del colorado y el proyecto del Movimiento Añeteté”.

Agregó que estuvieron trabajando duro para honrar a todos quienes confiaron, lucharon y han llegando a defender el principio de Añeteté, por más que “estamos heridos, con cicatrices con justicia e injusticia, vamos a volver a ponernos nuestros escudos para salir a defender esta noble causa que es la causa del Paraguay”.

Aspiran que proyecto Añeteté siga en la conducción del país

En su discurso, Mario Abdo también manifestó que el próximo año se va dar un gran debate en nuestro país, sobre el futuro del movimiento partidario. Aseguró que va horrar el compromiso que hizo al ser electo presidente y va a trabajar hasta el último día por la nación paraguaya.

Recalcó una vez más que también va a honrar la democracia la libertad en el Paraguay, va salir “a pelear para que el proyecto y la causa de Colorado Añeteté, se mantenga en la conducción de la República del Paraguay, con Velázquez en la Presidencia”.

El mandatario se comprometió caminar más que los candidatos, garantizó que va estar al frente en esta lucha por la presidencia como “comandante de pelotón, para custodiar el seguro triunfo del glorioso Partido Colorado”.

En un momento dado recordó que muchos les cuestionaron, difamaron, tanto gente de otros partidos como dentro de la misma ANR, pero dijo que hoy están en el camino correcto. “Nunca he perseguido a nadie, he respetado la independencia de los poderes y hoy me reencuentro con mi gran pasión que es la lucha por nuestras ideas”, consideró.

Recomendó a los líderes departamentales que se mantengan unidos y que no le teman a nada, porque la mayor recompensa que puede tener el ser humano es la tranquilidad de conciencia, y que hay “gente con coraje y valentía” que va salir a caminar para seguir gobernando.

Los “argumentos” para pedir votos

“La buena gestión con resultados óptimos, como la reducción de la pobreza durante la pandemia, la construcción de 2.500 kilómetros de rutas asfaltadas, durante la pandemia toda la región cayó 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) y Paraguay cayó el 0,6% de su PIB. Esto puede sonar a números nada más pero eso significa gente que no perdió empleo, que no perdió el trabajo, son personas que pueden llevar el pan de cada día a sus casas”, dijo Marito.

El mandatario aprovechó para señalar una vez más que le tocó una difícil administración debido a la pandemia. Sin embargo, recordó que se encontró con 270 camas de terapia intensiva y en su gobierno subieron a 700 unidades. También mencionó la construcción de dos importantes puentes internacionales, uno de ellos con 70% de avance, que es el de Presidente Franco-Foz de Yguazú, y el otro que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtinho.

Asimismo, recordó que de está duplicando la ruta Transchaco y se está construyendo el primer puente de la ciudad Asunción, “Puente Héroes del Chaco”, que va unir la ciudad capital con Villa Hayes. “En plena pandemia se construyeron más de 20.000 viviendas, donde se dio mucha mano de obra, garantizando la provisión de materiales paraguayos para la industria nacional”, también destacó.

Dijo que se está construyendo la subestación de Yguazú y en diciembre del 2022, por primera vez en nuestra historia, Paraguay va a poder disponer del 100% de la energía que le corresponde de la Itaipú Binacional. “Ahí recién se va poder hablar de soberanía energética”, consideró.

Mario Abdo también señaló que estos encuentros no solo deben hacerse para “cumplir un ritual”, sino que hay que llenarlos con “argumentos para salir a defender la causa del coloradismo”.

“La causa del coloradismo, no se limita en polca, en un pañuelo, la causa del coloradismo es la causa de la Nación paraguaya. El día que el partido deje de ser una herramienta para todo el pueblo paraguayo, vamos a dejar de existir; la gente va dejar de confiar en nuestra asociación política y para que la gente sepa lo que hacemos, tenemos que hablar, tenemos que transmitir, tenemos que convencer con argumentos”, sentenció el mandatario.