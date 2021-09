Solo US$ 4,1/MWh pagó Brasil, sobre el costo de Itaipú, por la energía paraguaya que importó durante 37 años

El promedio de referencia es abonado por el hasta ahora exclusivo y excluyente beneficiario de la energía que no es utilizada por nuestro país “... para su propio consumo” (Art. XIII del Tratado) sobre el promedio de la tarifa equivalente de la binacional, que en 2020, según el dato que consigna la Memoria de este año de la entidad binacional, el valor promedio fue de US$ 44,01/MWh.

En el marco de la actual crisis energética, según fuentes extraoficiales, el sector eléctrico brasileño importó energía eléctrica de la Argentina, parte importante de la cual es generada por la hidroeléctrica paraguayo/argentina Yacyretá, por US$ 350 el MWh.

El período de referencia arranca del 5 de mayo de 1984, fecha en que la hidroeléctrica binacional produjo sus primeras unidades de energía eléctrica, y se extiende hasta el 31 de agosto del presente ejercicio, día de cierre de los últimos informes publicados por las oficinas paraguayas de la entidad binacional sobre la materia.

Energía paraguaya

La central hidroeléctrica paraguayo/brasileña, de acuerdo con los informes oficiales, produjo en el período que arrancó 1984, 5 de mayo, 2.807.432.000 MWh (1 MWh = 1000 KWh) Una cantidad suficiente para cubrir la demanda actual de 147,8 países con la misma tasa de consumo como el nuestro o la demanda de nuestro país durante 147,8 años, obviamente con la misma tasa de consumo.

“La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico “... será dividida en partes iguales entre los dos países” está escrito en los primeros renglones del Art. XIII del Tratado de Itaipú, debemos por consiguiente dividir tan extraordinario caudal energético por 2 para concluir que 1.403.716.000 MWh pertenecían al Paraguay y, 1.403.716.000 MWh a nuestro socio por partes iguales en Itaipú.

En los tres últimos renglones del artículo XIII del Tratado, también puede leerse que se reconoce a cada país -en rigor al Brasil, hasta el sentido común lo confirma, “el derecho de adquisición ... de la energía que no sea utilizada por el otro país -en rigor Paraguay, el sentido común lo grita- para su propio consumo”.

Cedimos el 83,8% de nuestra energía

De los datos publicados anualmente por la entidad binacional, así como por la ANDE, se puede calcular la cantidad de MWh que aprovechó la empresa eléctrica paraguaya en esos 37 años y tres meses, así como la cantidad que cedió a su par brasileña en Itaipú: Eletrobras.

Una vez armado el rompecabezas, se concluye que en el período observado, la ANDE “pudo” - o quiso- aprovechar de la central binacional 227.581.000 MWh, o sea el 16,2% de la mitad que pertenece al Paraguay.

Además, si solo pudo aprovechar 227.581.000 MWh, se infiere que cedió al a Eletrobrás 1.176.135.000 MWh, o sea el 83,8% de la mitad paraguaya de la producción de la hidroeléctrica binacional.

Una propina por el <i>delivery</i>

Si a la cantidad que figura en la Memoria 2020 de Itaipú bajo el título “Pago de remuneraciones y resarcimientos”, columna “Gobierno paraguayo”, “Compensación por cesión de energía” hasta ese año: US$ 4.586.400.000 le sumamos la cifra que publicaron las oficinas paraguayas de la entidad en los primeros días de este mes, correspondiente a las remesas que hizo en los ocho primeros meses de 2021 (US$ 138.997.200), sabremos que la suma que recibió del Brasil el Estado paraguayo por la energía que le cedió en 37 años asciende a US$ 4.725.397.200.

Finalmente, como último desplazamiento de piezas en esta tarea exploratoria, recurramos a la elemental pero extremadamente útil regla de tres simple, la que nos obligará a dividir la suma que recibió nuestro país en concepto de compensación por cesión de energía, o sea US$ 4.725.397.200, dividido 1.162.340.306 MWh y, aunque ya no sorprenda, veremos que la tarifa que paga Brasil por “importar” el excedente energético paraguayo en Itaipú vale una propina por el delivery: US$ 4,1/ MWh.

