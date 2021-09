Demorar a ciudadanos por no portar cédulas es “un atentado contra la libertad”, dice el defensor del Pueblo

El defensor Miguel Godoy calificó de una locura que se esté demorando a los ciudadanos que no porten sus documentos de identidad y aseguró que así no se soluciona la inseguridad. “Es un atentado contra la libertad”, enfatizó y luego adelantó que se encuentra “agotando instancias administrativas” para detener esa práctica, pero no descarta un recurso de amparo colectivo.