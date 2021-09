Investigadora Folch cuestiona enfoque rentista de Paraguay en Itaipú

En la mesa redonda sobre los “Escenarios de negociación aplicando métodos de decisión multicriterio y teoría de juegos: Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú”, la expositora Christine Folch, investigadora de la Universidad de Duke, cuestionó el enfoque rentista en Paraguay. “Solo trajo aparejado una baja institucionalidad, así como poca transparencia, y falta de política industrial”, dijo. También participaron Fernando Ferreira, consultor en regulación del sector eléctrico de Brasil y ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y el Dr. Ildo Luis Sauer, profesor de la Universidad de São Paulo y ex director de Gas y Energía de Petrobras.