Estos son los sistemas antirrobo de vehículos más elegidos y sus precios

Ayer un ciudadano decidió enjaular a su vehículo, cansado de la ola de inseguridad y que nada ha hecho hasta ahora la Policía Nacional para no ser más víctima de tortoleros, en su caso particular. Su historia no pasó desapercibida en redes sociales y medios de comunicación.

Por ello ABC conversó con uno de los locales dedicados a la venta de equipamientos para automóviles. Uno de los funcionarios mencionó que los sistemas antirrobos se están sondeando y que la venta se mantiene en relación a meses anteriores, antes que inicie la actual ola de inseguridad.

Los dispositivos que llevan la delantera en cuanto la preferencia son las alarmas. Localmente, los precios oscilan entre G. 350.000 y G. 680.000, dependiendo de sus funciones y calidad.

Para hacerse una idea, el más caro conocido como PSP tiene un código rotativo anticlonación. También un sensor de movimiento que se coloca en el parabrisas y que es luminoso. Esto último incluso advierte al delincuente del tipo de alarma.

El otro atractivo que tiene este sistema es que el ladrón no podrá hacer un escanéo del control remoto del propietario. Además trae dos controles para la persona que lo adquiera. Hay productos de este tipo que dan la posibilidad que al robacoches se le inhiba la intención de desbloquear las puertas.

GPS en vehículos

Luego le siguen los GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Una casa comercial trae la novedad de una marca finlandesa que no tendrá la necesidad de un contrato de provisión de servicio por lo que el comprador será el dueño definitivo.

Ocurre que gran parte de los conductores tienen GPS con empresas aseguradoras o de seguridad privada y pagan una mesualidad.

Entre las bondades de este GPS está que la persona podrá controlar su vehículo a través de correo electrónico, no consume paquete de datos de internet y tampoco llena la memoria del aparato celular. Esto significa que la conexión es directa entre el satélite y el teléfono móvil.

El dueño podrá controlar si el rodado se está moviendo y si es hacia arriba, en el caso que una grúa lo esté alzando. El cobro que establecerá esta empresa será de un pago único de G. 2.500.000, en promedio.

Luego están sistemas más comunes como los trabapalancas de cambio y los trabavolantes.

Consejos de la Policía para evitar robos

Conversamos también con el nuevo Jefe del Departamentos de Automotores de la Policía Nacional, Comisario Rafael González, y sugirió que los que compren sus automóviles vía Chile cambien la combinación de sus llaves.

Otras recomendaciones para todo tipo de vehículos son colocarle una alarma e incorporarle GPS. Con relación a lo último, González comentó que la Policía tiene actualmente una base de datos a nivel nacional de los GPS instalados para hacer la búsqueda una vez que se denuncian los hurtos.

Lo otro que también se trata de aconsejar, admitiendo que es complicado, es que el rodado quede por las noches en un lugar bien iluminado.

La mayoría de estos elementos de seguridad se importan y pueden tener variación de acuerdo al tipo de vehículo, si por ejemplo hay que hacer modificaciones para adaptarle correctamente la alarma.

