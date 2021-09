Se manifiestan para reclamar almuerzo escolar a la Municipalidad de Alberdi

La manifestación se inició este miércoles sobre el muro que resguarda de las inundaciones del río Paraguay a la comunidad alberdeña, porque desde hace dos meses no se distribuye las canastas alimenticias que forman parte del almuerzo escolar financiado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La situación afecta aproximadamente 240 alumnos de la institución.

Julio Marecos, integrante de la ACE, indicó que existe un acuerdo entre Municipalidad y Gobernación de Ñeembucú, donde el municipio se compromete a proveer de kit a la Escuela Básica N° 130 Héroes de la Guerra del Chaco, a la Escuela Básica N° 1.912, y al Colegio Privado Subvencionado Sagrado Corazón de Jesús.

“Desde hace dos meses a la escuela Isaac Ortiz, donde acuden hijos de padres de muy escaso recursos, no se le entrega los kits de alimentos, mientras que a las otras dos se le sigue asistiendo normalmente, por eso ayer los padres cansados de esperar decidieron iniciar este miércoles la manifestación para hacer sentir al intendente su malestar”, expresó Marecos.

Padres de estudiantes, enviaron una nota al intendente para que informe cual es el motivo de la no entrega los kits, pero no reciben ni un tipo de respuestas. Lo que manejan a través de rumores es que el municipio ya no cuenta con fondos.

También, dijo que enviaron una nota a la Gobernación de Ñeembucú, para ver si ellos no podrían paliar la situación de los padres, que indicaron que no enviaran más a los chicos a la escuela, pero el gobernador (Luis Benítez) les manifestó no tiene presupuesto para cumplir con ellos.

El plantel educativo de la escuela Don Isaac Ortiz, por medio de un escrito dirigido a la comunidad educativa, deslinda responsabilidad en el incumplimiento de entrega de los kits de alimentos correspondiente a los meses de agosto y septiembre, y que es la municipalidad el organismo encargado y absoluto responsable de no proveer.

Finalmente, agregó que la medida de protesta continuará hasta que encuentren una solución a sus reclamos.

Intentamos hablar con Federico Centurión, para conocer su versión, pero este no contestó nuestra llamada ni mensaje de WhatsApp.