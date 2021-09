Mientras ríos están en crisis, firmas se enfrentan por negocio del dragado

Actualmente, en la hidrovía urgen las tareas de dragado para mantener la navegabilidad, pero las empresas que fueron adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para estas tareas se enfrentan, con la intención de liderar el millonario negocio que está generando la histórica bajante del río.

Se trata de las empresas Terminal Occidental (Tosa), del empresario Conrado Hoeckle, amigo de Mario Abdo Benítez, que en este Gobierno ganó una licitación para ejecutar estas obras y ya se presentó a otro llamdo similar; y la firma Ingeniería de Topografía y Caminos SA (TyC), de Francisco Grinó, que históricamente se encargó de realizar estos trabajos para el Estado, por millonarios montos.

Ambas compañías se quedaron con la mayor parte de los contratos del dragado este año, e incluso el MOPC ya les ampliará el monto hasta el 20% que permite la ley de Contrataciones Públicas, de manera a que puedan ejecutar mayores trabajos en los puntos conflictivos, según adelantaron desde el MOPC. Pero tanto TyC como Tosa se señalan con acusaciones de obras mal ejecutadas y, además, de la falta de dragas.

Los trabajos de dragado del río Paraguay fueron adjudicados a tres empresas: TyC, por G. 38.205 millones (con el 45% de las obras); Tosa, por G. 29.715 millones (con el 35%); y Arte y Estructura SA, por G. 16.980 millones (con el 20%).

“Guerra” entre Tosa y TyC

Francisco Griñó acusó a la empresa de Hoeckle, amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de no tener equipos para ejecutar el dragado y que por esta situación no están cumpliendo con las tareas que debe ejecutar en el río Paraguay. “Ellos lo que tienen que hacer es hacer el trabajo del río Paraguay. No se puede navegar, los buques están varados por su culpa. No tienen equipo. En la licitación propuso la draga de Jan de Nul y nunca vino. Su equipo no sirve, hace 4 meses que está en el mismo paso”, expresó.

Además, a través de su empresa del Puerto Seguro Fluvial, el empresario también pidió informes al MOPC respecto a la situación de los trabajos de dragado en el tramo sur del río Paraguay, a cargo de Tosa, pues alegó que en varios tramos de esta zona no se pueden navegar, pese a que según se informó, las tareas la empresa de Hoeckle ya culminaron “satisfactoriamente”. Incluso se ofreció a dragar esta zona, a cuenta del Puerto.

Luciano Mauroni, Director de Tosa, también criticó a Griñó, a quién también acusó de no tener equipos. “Tenemos siete dragas para hacer este trabajo, somos unas de las mayores empresas para hacer este trabajo. No tenemos escasez de dragas como sí esta persona (Griñó), que tiene una sola draga y está poniendo a disposición su draga en un sector que no tiene asignado”, dijo y enfatizó que cumplen a cabalidad con las obras solicitadas por el MOPC.

Se nota “rivalidad” y deben enfocarse en obras

El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Esteban Dos Santos, señaló que claramente hay una “rivalidad” entre Tosa y TyC e instó a las compañías a trabajar por la navegabilidad, atendiendo a que la bajante del río seguirá. Resaltó que hoy las embarcaciones trasladan solo el 40% de su capacidad.

“Consideramos que cada empresa debe concentrarse en ejecutar su tramo de manera correcta.Vemos dificultades por falta de recursos en MOPC y ANNP. Los equipos de personas a cargo están sobrecargados y se demoran ciertas cuestiones. Nosotros estamos apoyando técnicamente y con recursos de Cafym. Estamos aguardando la forma de un convenio de cooperación que propusimos ya a inicio de año”, indicó.

Asimismo, señaló que el río Paraguay seguirá bajando. “Este año es peor que el pasado y estimamos se superaran marcas históricas ya superadas el año pasado. El año que viene será similar. Es por eso que se deben acelerar las obras este año”, manifestó.

MOPC “no se mete”

“Nosotros no nos metemos en los problemas de las empresas”, expresó el ingeniero Benjamín Martínez, supervisor de contratos de dragado del MOPC, cuando se le consultó sobre la evidente “guerra” empresarial entre Griñó y Hoeckle y si esta situación podría estar afectando a las obras.

Indicó que la institución actualmente está cuidando la calidad de los trabajos ejecutados. “Gracias a un convenio de cooperación que tenemos con la ANNP y otro que estamos por firmar con la Cafym, estamos fiscalizando entre todos los contratos de dragado desde la elaboración de los proyectos hasta la ejecución”, resaltó.

Agregó que es una obra dinámica y que “el canal dragado hoy ya no es el mismo mañana”, por lo que “las batimetrías se hacen todos los días y en cada paso más de una vez, por si sea necesario volver a repasar” los trabajos.

En este caso, dijo que cada empresa tuvo que repetir los trabajos en un paso, “luego de haber terminado o incluso después de salir de allí”, porque “al hacer las batimetrías de control se ve sedimentación”. Agregó que esto es peor con la agravante de la bajante extrema del río, que está a 1.20 metros más bajo que cuando firmaron los contratos en mayo.

Río está cerca del mínimo

Ayer el río Paraguay volvió a bajar 4 cm en el Puerto de Asunción y con esto llega a -0,45 m y teniendo en cuenta esta tendencia, es posible que la próxima semana se supere el mínimo histórico de -0.54 m registrado en agosto del año pasado, según Luis Jara, ex jefe de Navegación e Hidrología de la ANNP. El experto señaló que el río sigue teniendo una tendencia a la baja y que no está creciendo desde el año pasado.