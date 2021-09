Sanatorios exigen al MSPBS pago de US$ 43 millones por atención prestada

Tras cuatro meses de demora en el pago por los servicios prestados, la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados, denunció ayer -en conferencia de prensa- que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) les adeuda US$ 43.591.651, equivalente a poco más de 304.000 millones de guaraníes.

Debido a la millonaria deuda, representantes del sector -además de exigir el pago- aseguraron ayer que ya no tienen recursos para seguir haciendo frente a la pandemia del covid-19, por lo que indicaron que de no pagarse la deuda, ya no podrán seguir brindando asistencia médica “gratuita”.

Desde la aprobación de la Ley 6725 que creó el Fondo Nacional UTI y la 6.742 de Gasto Cero, Salud Pública ya aprobó cerca de 4.500 solicitudes de pago de servicios en atención a pacientes respiratorios en sanatorios privados, a lo que se suma también derivaciones previas, realizadas durante los meses más críticos de la pandemia.

Es así que hasta agosto, el sector privado ya prestó asistencia a 5.717 pacientes; 2.072 en salas de terapia intensiva y 3.645 en salas generales de internación.

“La deuda del Estado con nuestro sector creció de manera exponencial y los recursos propios de nuestros asociados se fueron acabando, lo que significó asumir deudas con proveedores y médico”, expuso el doctor Raúl Doria, vicepresidente de la asociación.

Desde Salud Pública, el doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud, aseguró a ABC que se está buscando el mecanismo para simplificar y acelerar los pagos. Sostuvo en este sentido que está previsto para esta semana una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda.

