Denuncian que docente utiliza bienes de un colegio para imprimir invitación de la ANR

El profesor Ruiz Díaz, quien acompaña la candidatura a la intendencia de Inocencio Cuevas (ANR), lidera la Coordinadora de Docentes Colorados de Yaguarón. De acuerdo a la denuncia, el docente ocupa su hora de trabajo para preparar notas e imprimir de afiches y cartas de invitación para reuniones partidarias.

En ese sentido, uno de los hechos detectados fue la impresión, que habría realizado supuestamente desde la computadora de la institución, de invitación para los docentes que integran la coordinadora para participar de una reunión, que se realizó el pasado 7 de setiembre en este distrito.

Como evidencia algunos docentes indignados por esta situación, denunciaron que observaron que en el historial de la computadora quedó el registro que se estaba trabajando por el texto, logo de la ANR e impresión de afiches.

Estas herramientas informáticas son para los docentes y alumnos y no tiene porqué ningún político entrar a utilizar los insumos que están solo para fines educativos y no para hacer campaña política a favor de ningún candidato, se quejó una de las madres quien prefirió no se publique su nombre por temor a represalia.

Al respecto conversamos con el encargado de despacho, Prof. Héctor Cañete, quien manifestó que está en conocimiento del hecho, ya recibió un llamado de atención por sus superiores, pero aclaró que en conversación con su docente el Prof. Aldo Ruiz Díaz, le dijo que solo abrió para hacer algunas modificaciones al texto, pero que no se imprimió nada en la institución.

Cañete defendió al docente, quien es su cuñado, alegando que el Prof. Ruiz Díaz, solo abrió su archivo que tenía en un pendrive y corrigió. Pero al insistírsele que es horario de trabajo y que no se puede utilizar los recursos de los docentes y estudiantes para fines políticos, dijo que ya habló sobre el tema con el docente y que están en condiciones a que se vayan a peritar y ver que desde la computadora no se imprimió nada.

Días pasados también una enfermera denunció que un chofer del Ministerio de Salud, que se desempeña como operador político del intendentable Inocencio Cueva la amenazó a que si no se alinea a la ANR no va a conservar su cargo. Se trata de la enfermera Gilda Maldonado, funcionaria del Centro de Salud de Yaguarón.

Es decir, los funcionarios públicos colorados de Yaguarón están utilizando todas las artimañas para intentar tener votos a favor de Cuevas y para eso amedrentan y utilizan bienes estatales que son pagados con el dinero de pueblo.