Sextorsión: 7 recomendaciones para evitar ser víctima

En un mundo donde la privacidad es mínima debido al avance de las redes sociales, los casos de sextorsión siguen en aumento. El Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía aprovechó esta mañana para recordar una vez más la importancia de tomar medidas para evitar caer en las redes de extorsionadores sexuales.

Con esos tips brindados por la Policía, aprovechamos para recordar un listado de recomendaciones esenciales para no caer en la sextorsión:

1. Evitar hacer fotografías de contenido sexual

La primera recomendación siempre va a ser la de evitar tomarse imágenes de contenido sexual que luego puedan caer en las manos equivocadas.

2. Configurar la privacidad de los perfiles en las redes sociales

Por seguridad, la Policía pide configurar la privacidad de los perfiles en las redes sociales; es decir, evitar dejar en modo “público” el perfil y tener mucho cuidado con quiénes forman parte de la lista de “amigos” en Facebook e Instagram, que son las dos plataformas más utilizadas para estos hechos.

3. Evitar encuentros con personas desconocidas

La segunda recomendación es la de evitar encuentros con personas “que creés conocer por redes sociales”. Es importante cerciorarse de la identidad de quienes contactan con uno y no confiar en perfiles que podrían ser falsos.

4. Nunca dejarse ver el rostro ni otros rasgos característicos si se practica sexting

Para los adultos que decidan practicar el sexting con sus parejas, se recomienda tener mucho cuidado, puesto que cuando termine la relación esas fotos pueden convertirse en elementos para extorsionar o incluso los teléfonos pueden ser robados.

5. Conocer personalmente al destinatario de las imágenes privadas

Aunque el sexting se ha vuelto muy popular incluso con “amigos digitales”, los expertos en ciberseguridad siempre recomiendan nunca practicarlo con desconocidos.

6. Prestar atención para evitar envíos accidentales de fotos o equivocarse de destinatario

La tecnología no siempre es 100% confiable, por lo cual un pequeño error podría implicar que las fotografías sexuales terminen en grupos de amigos, de trabajo o incluso en las redes sociales.

7. Borrar el contenido sexual del teléfono y “la nube”

Una vez compartidas las fotos, es recomendable que sean borradas de los teléfonos, tanto del emisor como del destinatario. Incluso, se deben buscar las “copias de seguridad” que siempre quedan guardadas en “la nube” de manera automática, como en Google Fotos, por ejemplo.

¿Cómo actuar si se es víctima de sextorsión?

1. No entrar en pánico y denunciar

El comisario Nimio Cardozo, jefe Antisecuestros, pidió a las personas que son víctimas de sextorsión que no teman y llamen al *377 apenas surge el primer intento de extorsión. También se puede contactar con el Departamento Antisecuestro de Personas a través de las redes sociales o la página web de la Policía Nacional. Recordó que la identidad de las víctimas siempre es protegida.

2. No pagar ni ceder a los pedidos

Así también, el comisario resaltó la importancia de no ceder ante los intentos de extorsión. “Si les exigen dinero, no van a parar hasta sacar el ultimo centavo. Si piden sexo, serán sus esclavas sexuales porque no va a parar”, advirtió el jefe policial.

3. Guardar las pruebas

Sacar capturas de pantalla de los mensajes, guardarlas en “la nube” o enviarlas a personas de confianza son algunos de los pasos más importantes para resguardar las evidencias necesarias para que la Fiscalía pueda accionar contra los delincuentes.

4. Cortar el contacto con el extorsionador

El comisario Cardozo también manifestó que la extorsión es como un “secuestro mental”, porque la persona que está siendo sometida pierde su tranquilidad y deja de tener paz en todo momento, ante el temor de lo que pudiera realizar el extorsionador. Por ello, una de las recomendaciones es bloquear a los perfiles y no responder a ninguno de los intentos de comunicación.

