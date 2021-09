Detectan obras fantasmas en la ciclovía de Carapeguá

CARAPEGUÁ. La ciclovía de este distrito donde la Gobernación de Paraguarí y la Municipalidad de Carapeguá desde el 2014 ya invirtieron más de G.950 millones, ahora se encuentra en calamitoso estado, presenta cráteres, hundimiento y la base de la letra corpórea está agrietada. A esto se suma que el ex intendente colorado, quien aspira ser reelecto al cargo, Luciano Cañete, había autorizado una adenda de G.32 millones, para mejorar la caseta que no existe en el lugar. Es decir se pagaron por obras que no se hicieron.