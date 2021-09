Proselitismo de la ANR con máquinas del MOPC

Los pobladores denunciaron que máquinas viales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) están a cargo del candidato colorado de San Juan Nepomuceno y realizan trabajos viales y particulares con fines proselitistas. Es un sistema siempre utilizado; el MOPC no apoya a los intendentes de la oposición, pero en época electoral aparecen maquinarias de Obras Públicas ayudando a los colorados con el objetivo de acusar a los adversarios de incapaces.

En estos días una motoniveladora del MOPC estuvo trabajando en la apertura de un camino y los operadores políticos publicaron que Derlis Molinas con su máquina estuvo trabajando para la mejora de un camino, en la zona de San Carlos. Inclusive, una fuente asegura que la apertura del camino fue dentro de una propiedad privada y es por eso que no dieron datos precisos del lugar donde supuestamente realizaron la mejora.

Derlis Molinas, al ser consultado sobre el hecho aclaró que no cuenta con una motoniveladora tal como fue publicado en las redes sociales y dijo que no sabe si el equipo vial que aparece en la foto es del MOPC.

Según los datos, los equipos viales del Estado están a cargo de un operador político que respondería a Colorado Añetete. También tractores agrícolas del MAG están realizando trabajos para los correligionarios de la ANR a cambio de votos.

Por su parte, el Ing. del distrito 6 Ing. Ariel Tyrakowski dijo que no sabe si esa máquina pertenece al MOPC, pero confirmó que están trabajando en la zona de la compañía San Carlos. Sin embargo, manifestó que cuando recibe pedido no discrimina a nadie, que es igual el trato para todos los sectores y colores. Que recibe el pedido y de acuerdo a la disponibilidad de equipo y combustible realizan el trabajo. La publicación de los políticos ya no es su responsabilidad, sostuvo el funcionario.