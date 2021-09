Itaipú está interesada en 150 vehículos

Para el Lote 1, precisa 45 camionetas tipo pick-up doble cabina 4x4; para el Lote 2, 50 camionetas cerradas tipo SUV; para el Lote 3, 50 automóviles tipo sedán y para el Lote 4, 5 camionetas tipo pick-up cabina simple 4x4.

El pliego de bases y condiciones está disponible en la web de la entidad y la recepción de ofertas será hasta las 9:00 del 13 de octubre próximo.

Consultada la Asesoría de Prensa de la binacional, lado paraguayo, sobre este llamado para una “futura adquisición de vehículos”, como bien dice el aviso, respondió que “se trata de una convocatoria para el Registro de Precios, lo que no implica una obligación de compra”.

Detalla que el registro de precios es un tipo de llamado que posibilita que durante un periodo determinado (en este caso 12 meses), los precios ofertados se mantengan en las condiciones establecidas en la licitación.

“El Registro de Precios no obliga a la Entidad a adquirir el bien cuyo precio fue registrado y no es una garantía de compra obligatoria. Este instrumento otorga a Itaipú la facilidad de adquirir o no el bien registrado, conforme a necesidades que surjan y en las condiciones establecidas en el Acta de Registro de Precios”, agrega.

Asimismo, menciona que la licitación de Registro de Precios es para cubrir futuras necesidades de distintas áreas de Itaipú, según disponibilidad presupuestaria. “Con este tipo de procesos se orienta a resguardar y cuidar la economía, economicidad, eficiencia y eficacia en las adquisiciones que realiza la entidad”, añade.

Desde la binacional expresan que este proceso en particular busca registrar precios para la futura reposición de la flota de vehículos de la Entidad. “Los antiguos se retiran y se disponen para donaciones a entidades públicas”, alegan.

Finalmente, detallan que los vehículos pequeños serían utilizados para guardias de la Central Hidroeléctrica; mientras que las camionetas pick-up 4x4 serían utilizadas por las direcciones de Coordinación y Técnica que realizan trabajos de campo, en particular para la custodia de las reservas naturales de la entidad.

Cabe recordar que en mayo pasado, Itaipú adquirió y donó al Ministerio de Salud 20 camionetas lujosas 4x4 de la marca Isuzu, parte de un lote total de 40 vehículos utilitarios.