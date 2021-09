Legisladores piden estadísticas sobre criminalidad

A la Policía Nacional solicitan todas las informaciones que tengan relación con las políticas de prevención y los mecanismos implementados para evitar la comisión de hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la seguridad física de las personas y contra los bienes de las personas.

Se establece especial mención en los casos de homicidios, asaltos callejeros, violencia familiar, robos, hurtos agravados y delitos contra la propiedad, entre otros.

Asimismo, se requiere la remisión de datos estadísticos relacionados a los hechos punibles mencionados, pero que hayan sido denunciados, investigados y concluidos, así como registrados en el periodo comprendido entre el año 2019 y la actualidad.

Fiscalía

En casi similar tenor, la Cámara Baja aprobó un pedido de informes al Ministerio Público. Los legisladores solicitan información respecto a si se cuenta con datos estadísticos sobre la cantidad de personas procesadas y condenadas por hechos punibles contra la seguridad de la vida, la seguridad física de las personas, contra los bienes y los homicidios.

Se pide a la Fiscalía que remita los datos estadísticos sobre los hechos punibles mencionados, que se registraron durante el periodo comprendido entre los años 2019, 2020 y 2021, hasta la fecha de recepción de la presente resolución.

El plazo para la remisión de informes es de 15 días, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5.453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional - Del pedido de informes”.

Acción

La Fiscalía en el 2019 logró que la Corte hiciera lugar parcialmente a una acción de inconstitucionalidad en contra de la aplicación del artículo 2 inc. c) de la Ley 5453/15 “Que reglamenta el art. 192 de la Constitución Nacional acerca del pedido de informes”. Accionó para no responder los informes.