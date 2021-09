“Se necesita voluntad política”, dice Arrúa sobre invasiones

La senadora de Patria Querida esta mañana habló sobre el proyecto de ley aprobado en el Senado, que plantea la modificación del artículo 142 del Código Penal sobre invasión de inmueble ajeno, elevando la pena de 2 a 10 años. Al respecto, indicó que si bien no es la única solución, es una de las alternativas que puede plantear el Senado ante la falta de acciones por parte del Ejecutivo.

Arrúa aseguró que son las instituciones como Catastro, por ejemplo, las que deben trabajar mejorando sus sistemas de control, pero como no hacen nada al respecto, elevar las penas es una de las formas de disminuir las invasiones.

“Desde que entramos al Senado, encaramos que la lucha debe ser desde las instituciones”, aseguró, pero dijo que pese a los constantes reclamos, no hay respuestas por parte del Ejecutivo.

En otro momento, lamentó que los falsos líderes y abogados de los asentamientos sean los que engañen y estafen a los campesinos o indígenas inocentes. “Hay una organización delictiva clara que está organizada”, cuestionó.

Aseguró que en ocasiones los que ingresan a las tierras pagan hasta G. 2.000.000 a los líderes para tener un espacio en los asentamientos. “Eso es lo que manifiestan y relatan los fiscales acá en Alto Paraná”, indicó considerando que en las ciudades de dicho departamento hay cientos de asentamientos irregulares.

“Es una rosca que hay que desenmascarar, si hubiera voluntad política. El Ejecutivo se tiene que hacer cargo con las instituciones, pero el Ejecutivo es ciego, sordo y mudo en algunas circunstancias”, cuestionó.

Recalcó que lo que se requiere es la voluntad política del Poder Ejecutivo y las interpelaciones a los titulares de las instituciones no funcionan, pues luego de “rendir cuentas” siguen sin hacer nada. “Con los mismos recursos que tienen, si quisieran podrían solucionar esto. Pero no lo hacen. Entonces si no podés solucionar los problemas, debés buscar cómo paliar la situación”, dijo argumentando la necesidad del aumento de las penas.